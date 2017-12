La foto con más 'likes' de este año no pertenece a Selena Gomez

Si hay algo que le ha debido quedar claro este año a Selena Gomez en su relación con las redes sociales es que con los bebés no se puede competir. Después de conseguir la publicación con más me gusta de 2016 - gracias a una foto en la que aparecía bebiendo un refresco -, ni las imágenes más bonitas de la relación que ha vivido en 2017 junto a su ya ex, The Weeknd, han conseguido revalidar este título. La estrella pierde parte de su reinado en Instagram y sus publicaciones quedan relegadas al tercer puesto en el podio de las fotos con más 'me gusta' del año.

Selena Gomez en los American Music Awards 2017

Puesto #3: Selena Gomez tras su transplante

Aunque Selena no aparece hasta el tercer puesto con la imagen que informaba de su transplante de riñón, lo cierto es que la cantante de Wolves ocupa con sus publicaciones de este año la mitad de las posiciones de este ranking. Cinco imágenes que demuestran que, aunque no haya repetido el triunfo del año anterior, sí que confirman que sus 131 millones de seguidores siguen convirtiéndola en la reina de la plataforma.

Tanto la imagen que confirmaba su relación con The Weeknd, como la publicación que recogía una bonita imagen de la asistencia de la pareja a la última Gala del Met, se han colado en los puestos 6 y 7 de una clasificación que tampoco ha pasado por alto una imagen de Selena subida en una bicicleta y con tacones (novena posición), y que no ha dejado de disparar corazones a la foto en la que nos mostraba cómo celebraba su cumpleaños en pijama.

Puesto #2: Cristiano Ronaldo, Georgina y Alana

El segundo puesto del ranking de fotos con más likes lo ocupa una imagen realizada durante los primeros minutos de vida de un bebé que ya se ha convertido en uno de los más famosos del mundo: Alana Martina, la niña que Cristiano Ronaldo ha tenido junto a su pareja, Georgina Rodríguez.

Puesto #1: El anuncio del embarazo de Beyoncé

Ha sido Beyoncé, la cantante reconvertida en instagramer durante su embarazo de los mellizos Rumi y Sir, quien ha conseguido ocupar el primer puesto de este ranking con una de las imágenes de su famoso posado presumiendo de su tripa de embarazada.