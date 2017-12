Gigi Hadid ha probado a vivir una semana sin móvil y esto es lo que ha pasado

Cuándo un árbol cae en un bosque, ¿importa su ruido si no hay nadie para escucharlo? Este koan zen parece ser el nuevo mantra de Gigi Hadid, después de haber pasado una semana desconectada de las redes sociales. En sus propias palabras, “Si alguien te insulta pero tú no lo ves, ¿ha sucedido realmente?”. Una nueva versión del “ojos que no ven, corazón que no siente”, que la modelo ha confesado a Nylon que necesitaba practicar.

De esta forma, la rutina détox tecnológica de Gigi Hadid ha consistido en apagar completamente el teléfono durante siete días, y no solo para alejarse de sus más de 37 millones de seguidores en Instagram, sino también de todo lo que se dice de ella en las redes y que la modelo resume en una única palabra: drama. La conclusión a la que ha llegado Gigi es que todo esa polémica generada por aquellos que, por ejemplo, critican su forma de vestir “es simplemente aire”. Y es que la recomendación de desconectar de este ruido que se produce en los canales digitales existe casi desde el nacimiento de los teléfonos inteligentes. De hecho, un estudio reciente de The Happiness Research Institute, determina que los resultados de este apagón tecnológico pueden notarse en solo una semana, y que las personas que dejan de utilizar Facebook durante este tiempo, han admitido sentirse más felices y menos preocupadas.

Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el Jun 15, 2017 at 5:02 PDT

Gigi Hadid cree que ella es un claro ejemplo de estas conclusiones y confiesa que, durante esta temporada off se ha dedicado a hacer pulseras para su familia y amigos, a practicar deporte y a meditar. Según confiesa en la misma entervista, estos días de tranquilidad también le han servido para pensar en los nuevos desafíos a los que quiere enfrentarse de cara al 2018. El de desconectar parece que lo ha conseguido y el de volverse cada vez más fuerte ante las críticas de los haters, también.