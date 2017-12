'El diablo viste de Prada' regresa cinco años después

Si eres fan de la película El diablo viste de Prada y de la novela de Lauren Weisberger en la que está basada, esto te interesa. Después de que en 2013 descubriéramos, gracias a La venganza se viste de Prada, cómo continuaba la vida de la protagonista, Andy Sachs, fuera de Runway, ahora su autora acaba de anunciar vía Instagram que la historia tendrá un nuevo spin-off.

Anne Hathaway y Meryl Streep eran Andy Sachs y Miranda Priestly

Sí, por fin ha llegado el momento de Emily Charlton, la primera ayudante de Miranda Priestly que se quedaba con las ganas de asistir a la Semana de la Moda de París por sufrir un desafortunado accidente. Esta nueva entrega se llamará When life gives you Lululemons (Cuando la vida te da Lululemons, en referencia a la firma de moda) y no puede entenderse como una segunda parte, sino como una historia posterior en la que por fin se hace justicia a ese personaje secundario que fue capaz de robarle algunas escenas a la protagonista de la película, Anne Hathaway.

Emily Blunt como Emily Charlton, la primera ayudante de Miranda Priestly

En la nueva entrega, la ex asistente de dirección Emily – interpretada en el cine por Emily Blunt – es ahora una asesora de imagen de celebrities que, después de tener entre sus clientes a estrellas de Hollywood, comienza a trabajar para Karolina Hartwell, modelo y esposa de un senador con un pie en la presidencia del país. Sin embargo, aunque parece tratarse del proyecto profesional de su vida, Emily tiene que mudarse a Greenwich, una zona muy deprimida de Connecticut y abandonar su adorada Nueva York.

A falta de conocer la historia completa, gracias a un extracto publicado en el portal Entertainment Weekly, sabemos que esta comienza en una lujosa fiesta de Nochevieja a la que asiste Emily en Los Ángeles y donde recibe una llamada de teléfono que cambiará su destino. When life gives you Lululemons llegará a las librerías el próximo 5 de junio, pero ya pueden reservarse ejemplares (en versión original) a través de la web de Amazon.