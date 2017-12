Spotify lo confirma: 2017 es el año de Rihanna

En los últimos meses, Rihanna ha lanzado la línea de belleza más inclusiva del mercado, Fenty Beauty, y se ha erigido -sorprendentemente- como una de las mejores inventoras del año, según la revista Time. Pero, en 2017, los hitos de la artista barbadense van más allá del sector cosmético. En la misma semana en la que la ciudad de Bridgetown, en Barbados, estrena la calle Rihanna Drive en su honor, la cantante obtiene el reconocimiento profesional que termina de confirmar que este es su año.

Spotify, la popular plataforma de música en streaming, acaba de revelar sus datos de 2017 y Rihanna vuelve a alzarse como la artista más escuchada. La cantante recibe este título por tercer año consecutivo y se sitúa por delante de otras divas de la música como Taylor Swift - que acaba de lanzar su último trabajo, Reputation- o Selena Gomez y su nuevo álbum Wolves.

Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 3 de Dic de 2017 a la(s) 11:41 PST

A pesar de no haber publicado nuevo trabajo en 2017, Rihanna sí ha realizado muchas colaboraciones últimamente con otros artistas como DJ Khaled (la canción Wild thoughts), Kendrick Lamar (Loyalty), N.E.R.D (Lemon) y Future (Selfish). La cantante, que el año que viene cumplirá 30 años, comparte trono con Ed Sheeran, artista masculino que ha conseguido no solo posicionarse como el más escuchado del año en Spotify - desbancando así a Drake -, sino que también ha logrado que su álbum '÷' (Divide) y su canción Shape of you sean las preferidas por los usuarios.