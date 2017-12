Cuando Chiara Ferragni enseñó en Instagram su casa, descubrimos que su vestidor, aunque envidiable, estaba totalmente desordenado. Probablemente cualquiera de nuestras madres le habría obligado a colocar bien los zapatos y a elegir un sitio para guardar cada pieza, pero, según explica la ciencia, ese caos podría estar relacionado con que la italiana sea un caso de estudio en la universidad de Harvard.

Mentes más creativas

Cada vez son más los estudios que aseguran que podría existir un vínculo entre la inteligencia, la creatividad y el desorden, una relación que siempre ha estado presente en la vida de personas muy exitosas. El famoso autor Mark Twain o la escritora J.K. Rowling, creadora de la saga de Harry Potter, desvelaron en más de una entrevista que en sus lugares de trabajo reinaba el caos. Estaban llenos de apuntes, recortes con puntos de inspiración… Una forma de trabajar que se extrapola a otros artistas y al mismísimo Albert Einstein. Por ello se han convertido en la obsesión de varios estudios llevados a cabo por universidades americanas que han concluido que la creatividad nace del desorden. Un estudio desarrollado por la Universidad Internacional de la Rioja concluye además que existe una relación entre la creatividad y la inteligencia. Según desvelan, a mayor creatividad, mayores puntuaciones en coeficiencia intelectual.

Ruptura con lo tradicional

Desde pequeños siempre se nos ha enseñado que el desorden es malo y que se relaciona con la pereza. Seguro que en más de una ocasión has buscado claves para mantener tu armario en orden porque te sentías mal al verlo tan caótico. Podríamos decir que se necesita cierto valor para abrazar el desorden y ser capaz de ir contra lo establecido. “Los entornos desordenados parecen inspirar la ruptura de la tradición, lo que puede generar ideas nuevas. Los entornos ordenados, por el contrario, fomentan la convención y el juego seguro", explica la psicóloga Kathleen Vohs en un estudio desarrollado por la Universidad de Minesota.

Esa ruptura con lo tradicional ayuda a generar mentes más creativas, capaces de encontrar soluciones novedosas a problemas cotidianos o que han aprendido a mirar las cosas de un modo diferente. A algo parecido debió enfrentarse Chiara Ferragni cuando quiso convertir su hobby en un modo de vida. En aquel momento nadie imaginaba que una persona podría vivir de ser bloguera.

Desconectar de las distracciones

Los científicos también han concluido que, dentro de ese desorden aparente, en realidad, hay una cierta lógica. Según una teoría desarrollada por Eric Abrahamson y David H. Freedman, autores de A Perfect Mess: The Hidden Benefits of Disorder, a los cerebros de las personas desordenadas no les afecta el desorden. "En un escritorio desordenado, el trabajo más importante y urgente tiende a mantenerse cerca de la cima del desorden, mientras que las cosas inocuas tienden a quedar enterradas hasta el fondo, algo que tiene mucho sentido", explican. Las pocas veces que hemos visto a Chiara Ferragni trabajando sobre sus colecciones, hemos podido comprobar que su mesa estaba llena de recortes, dibujos, rotuladores, muestras de telas…Vaya, algo de caos dentro del que, por lo visto, ella encuentra el orden.