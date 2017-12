Un signo, un destino: ¿cuál es tu ciudad ideal según tu horóscopo?

Hay lugares que llevan tu nombre. Ese bar donde todo parece hecho a tu medida, ese hotel al que empiezas a llamar “casa” tras un día de estancia o esa ciudad que siempre has querido visitar y aún no entiendes por qué. Al igual que hay tendencias y dietas hechas para cada signo, hay lugares que están hechos para ti. Porque tanto la energía que desprenden como los rasgos que definen su cultura y tu carácter tienen un alto porcentaje de coincidencia. Por un lado el clima y la situación geográfica; por otro, la personalidad de sus gentes y, finalmente, sus costumbres son las que determinarán el flechazo.

Una publicación compartida de Hildegunn Taipale (@hilvees) el 3 de Nov de 2017 a la(s) 1:37 PDT

Por ejemplo, no trates de separar a un Cáncer, a un Piscis o a un Escorpio del mar. Son signos de agua, emocionales y volubles, que necesitan estar en su elemento. De la misma forma que Tauro, Virgo o Capricornio buscan estabilidad en diferentes grados, por lo que ya puedes descartar todas esas ciudades que asocias con el caos absoluto… Géminis, Libra y Acuario valoran tanto la compatibilidad intelectual como su independencia y Aries, Leo y Sagitario, siempre activos, no irán a ningún sitio que no les ofrezca un sinfín de planes.

A cada signo del zodíaco se le puede atribuir un temperamento y ciertas prioridades que hacen que sean compatibles (o no) con algunos puntos del planeta. Así que, tanto si estás planeando tus próximas vacaciones, como si se te ha pasado por la cabeza dejarlo todo para encontrar “tu sitio”, aquí van algunas consideraciones que querrás tener en cuenta. Tu destino según los astros es…