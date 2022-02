La divertida rutina de belleza de Lily Collins con la que consigue que su marido también use mascarilla

Llegar a casa después de una larga jornada de trabajo, quitarte los tacones que has llevado durante horas, enfundarte en tu pijama de seda y empezar con tu rutina nocturna de belleza, sin olvidarte de ningún paso para mantener tu piel hidratada y limpia. Seguramente este ritual te sea muy familiar, un gesto que nos conecta directamente con el día a día de las actrices más solicitadas de la última década, como es el caso de Lily Collins tras su exitoso papel en Emily in Paris. La británica es una auténtica apasionada del mundo de la moda, pero también del cuidado de la piel según hemos descubierto tras unas divertidas fotografías que ha publicado su marido, Charlie McDowell.

El pasado día 4 de septiembre, el director de cine y la intérprete pasaron por el altar con una romántica ceremonia privada en un pueblo minero abandonado -Dunton Hot Springs en Colorado-, enfundada en un impresionante traje nupcial personalizado de Ralph Lauren. Ahora las nuevas imágenes que hemos visto de la pareja demuestran lo consolidada que está su relación, tanto que comparten el secreto estrella para lucir una tez jugosa y con brillo natural todos los días del año. Se trata de un momento muy íntimo antes de irse a dormir con el que han revolucionado las redes sociales, ¡y no nos extraña!

¿Quién dijo que los tratamientos de noche estaban solamente reservados para las chicas? Con este momentazo viral, hemos podido ver a Lily y Charlie poniendo a prueba varias ingeniosas mascarillas faciales con diferentes efectos y resultados. Un entretenido hecho tan usual entre las gurús de la industria, que nos han permitido conocer un poco más de su vida personal fuera de las alfombras rojas. E incluso este gesto que comparte con su marido, nos ha desvelado una de las razonas por las que la tez de la protagonista de la producción de Netfilx suele lucir sin ninguna imperfección.

"Me convertiste en la 'mascarilla hidratante'. Feliz San Valentín. Te quiero", con motivo del día de los enamorados el productor de la película The One I Love nos ha abierto virtualmente las puertas de su maratón de belleza junto a la mujer de su vida. Una publicación a la que Collins respondió al momento: ¿Seguro que no era "antiarrugas y antiedad"? Te quiero a ti y a nuestras sesiones de spa DIY casi tanto como el hecho de que te guste una mascarilla facial como a mí". Está más que demostrado que aplicar un par de mascarillas faciales con diversos ingredientes y composiciones a la semana es ideal para conseguir resultados óptimos, sin dejar a un lado la sesión de skincare que tanto necesita tu piel. Aunque es cierto qie quién comenzó esta fotogénica tendencia en Instafram fue la reina de las influencers, Chiara Ferragni, y su marido el artista Fedez. ¿Con quién planearías esta cita de belleza nocturna?