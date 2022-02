Zendaya hace un guiño a los 90 con su último look: ¡melena con extra de volumen!

Zendaya y Tom Holland protagonizan ahora mismo uno de los romances más comentados del momento. Ambos acaban dar el importante paso de comprar una casa juntos, estableciendo en Londres su residencia. Y ahora que han regresado de hacer las gestiones pertinentes en la ciudad natal del actor, han querido aprovechar para relajarse y tener una cita romántica en Nueva York, probablemente para celebrar su particular San Valentín. Los dos se han dejado ver a las afueras de su hotel mientras caminaban cogidos de la mano con un look en el que parecen haberse puesto de acuerdo, pues sus prendas combinan a la perfección. Zendaya se ha decantado por un vestido camisero en color gris oscuro con cinturón negro, y su pareja, por un traje gris de chaqueta con jersey también negro de cuello vuelto. Pero más allá de la elección de vestuario, lo que ha llamado la atención es el nuevo look de Zendaya: una melena lisa con extra de volumen que nos ha hecho trasladarnos a los 90. ¿A quién te recuerda?

- La nueva (y polémica) figura de cera de Zendaya lleva el traje rosa que se hizo viral en 2016

Un look leonino con ondas exuberantes y volumen desde la raíz, una opción con la que Zendaya se ha atrevido a innovar, transformando totalmente los rizos a los que nos tiene acostumbradas. Este tipo de peinado nos hace trasladarnos directamente a los 90, década en la que la supermodelo Cindy Crawford lo popularizó: aquella melena con la que la vimos aparecer en el mítico anuncio de Pepsi hace 30 años marcó tendencia entre las famosas. Y si algo hemos aprendido es que las modas siempre vuelven, especialmente si iconos de la 'Genz Z' como Zendaya son quienes se proponen rescatarlas. Sin embargo, la protagonista de Euphoria ha introducido un pequeño cambio en su peinado, llevando algunos mechones hacia atrás y restando así cierto volumen.

- 7 peinados originales (pero muy fáciles) que han unido a millennials y generación Z

Esta no es es la primera vez que Zendaya realiza un guiño a una de las modelos más importantes de la década de los 90. La actriz siempre intenta introducir el toque distintivo en sus elecciones, aconsejada por su estilista Law Roach. Para la presentación de la segunda temporada de Euphoria, la actriz posó con un vestido 'binomio' que recordaba indudablemente a Linda Evangelista. Un Valentino a rayas de silueta tubo y escote festoneado sin tirantes, inspirado en el mismo que lució la top canadiense en 1992, y que ha sido hasta ahora uno de los looks más comentados de la actriz. ¿Con qué nos sorprenderá en su próxima apareción?