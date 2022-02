María Pedraza estrena el flequillo recto ideal para renovar la media melena

La actriz María Pedraza ha vuelto a demostrar que experimentar con su estilo es uno de sus pasatiempos preferidos. Si hace unas semanas pudimos verla estrenar el corte bob más buscado de la temporada y más tarde sumarse al rubio frío con el que sorprendió hace unos días, ahora la intéprete ha sorprendido con otro cambio llamativo. Esta vez, optando por el flequillo recto. Si bien no ha dejado claro si se trata de una peluca o un cambio de look real, no hay duda de que este flequillo se ha convertido en uno de los preferidos entre las celebrities. Ya vimos a Gigi Hadid apostar por ello y a Kaia Gerber decantarse por la versión retro de este corte de pelo, una de las supertendencias capilares de la temporada.

La actriz ha compartido este nuevo look en su último post publicado en sus redes sociales, un vídeo de escasos segundos donde aparece de espaldas antes de girarse para mirar a cámara. El color, un marrón intenso brillante, se asemeja al tono chocolate que lucía antes de sucumbir al rubio más claro. Por otro lado, el corte de la media melena también se ha convertido en uno de los más buscados, aprobado por Penélope Cruz o Michelle Jenner, que han dejado de lado su melena al recortar varios centímetros de longitud.

El flequillo recto que luce María es perfecto para dar un nuevo aire a esta media melena. Aunque se desconoce si es una peluca o si se trata de otro cambio de estilo, lo cierto es que los comentarios que ha recibido la imagen dejan una cosa clara y es que este look favorece al máximo a la madrileña. Compañeras de profesión como Blanca Suárez han comentado en el post haciendo alusión a lo guapa que esta la actriz con esta media melena con flequillo.

- Millie Bobby Brown cambia de look y recupera su corte más rompedor de 'Stranger Things'

Si tú también estás pensando en probar con el flequillo recto, en Maison Eduardo Sánchez apuntan en qué casos deberías pensártelo dos veces: "Las que tienen el cabello extra rizado, muy fino o con poca densidad no deben optar por el flequillo. Tampoco las que tienen la frente pequeña o muchos remolinos en el nacimiento del cabello”, señalan desde el centro. Por supuesto, no hay ninguna regla escrita, pero en estos casos el mantenimiento del flequillo sería mucho más trabajoso.

Con la segunda temporada de Toy Boy recién estrenada en Netflix, la actriz María Pedraza sigue encadenando un proyecto con otro. A finales del año pasado estrenó su nueva película, Ego, un thriller psicológico dirigido por Alfonso Cortés-Cavanillas. Además, la veremos ponerse en la piel de Irene en la película Las niñas de cristal, dirigida por Jota Linares y donde compartirá pantalla con Marta Hazas, actualmente en fase de post producción.