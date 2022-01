El desayuno con chocolate y fruta aprobado por Elsa Pataky y Chris Hemsworth

Referentes mundiales del universo fitness, Elsa Pataky y Chris Hemsworth son el mejor ejemplo de cómo mantenerse (muy) en forma. Pero la pareja ha sabido ir un paso más allá y convertir su pasión por la alimentación saludable y el deporte en fuente de ingresos, y no solo porque sus espectaculares físicos les reporten contratos millonarios como actores. En febrero de 2019, lanzaban Centr, una plataforma para acercar a sus seguidores -y a todo aquel que quisiera sentirse mejor- sus rutinas de entrenamiento, sus técnicas de meditación y las recetas con las que cuidarse disfrutando. Entre estas últimas hemos localizado el desayuno más apetecible para empezar el día con energía... ¡y chocolate!

Si eres de las chicas que adoran el dulce, el desayuno aprobado por Elsa y Chris te va a encantar. Y es que la propuesta del equipo de dietistas de su plataforma tiene como protagonistas al chocolate y a las frambuesas. Se trata de un porridge vegano que, afirman, se prepara en solo 5 minutos. Además, también incorpora proteínas y frutos sectos, con lo que es perfecto para tomar antes de un entrenamiento. Para elaborarlo -debajo puedes ver su delicioso aspecto- necesitas los siguientes ingredientes:

- Un cuarto de taza de copos de avena

- Un tercio de taza de leche de almendra

- Media taza de agua

- Un cuarto de taza de proteína de vainilla en polvo

- Dos cucharaditas de cacao en polvo

- Dos cucharaditas de frambuesas (frescas o congeladas)

- Una cucharadite de almendras troceadas

- Una cucharadita de sirope de arce

La receta es tan sencilla como cocer en una cazuela el agua, la leche, los copos de avena y el cacao hasta que los copos estén blanditos (entre 5 y 8 minutos a fuego medio). Después se añade la proteína en polvo, aunque en realidad este ingrediente es opcional. Para terminar, se completa con las frambuesas, las almendras y el sirope. Realmente fácil, y también efectiva cuando quieres cuidarte ya que la avena es rica en fibra, con lo que te mantendrá saciada hasta la comida, y tomar chocolate en el desayuno puede acelerar el metabolismo, según demostró un estudio publicado en Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology.

Cuidarse en pareja o en familia

Cocinar en familia es una de las maneras más efectivas (y divertidas) de cuidarse; de hecho, aprender desde niño hábitos saludables es el mejor camino para estar sano y en forma cuando se es mayor. De ahí que tantos padres y madres busquen inculcar a sus hijos la importancia de seguir una dieta adecuada y practicar ejercicio, una preocupación que también comparte Elsa Pataky, quien hace algún tiempo publicaba por ejemplo una divertida sesión de elaboración de pizza casera con uno de sus pequeños. Además, cuando queremos perder peso, es más fácil conseguirlo si iniciamos el plan al mismo tiempo que nuestra pareja o nuestros familiares. Es lo que se conoce como 'efecto dominó' y explica que cuando una persona cambia sus hábitos, también lo hacen quienes le rodean.