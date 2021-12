El truco de maquillaje 'efecto frío' de Madison Beer que afina la nariz

Si estás pendiente de lo último en tendencias de maquillaje ya sabrás que los looks inspirados en los setenta, el glitter y los eyeliner fantasía triunfan esta temporada. Detrás de cada una de estas ideas que te animan a experimentar con tu look están los ídolos de la 'Gen Z' y, por supuesto, las redes, donde se encuentran trucos sorprendentemente efectivos como el de congelar la esponja con la que aplicas la base para conseguir una piel de aspecto perfecto e incluso reducir ópticamente la apariencia de los poros. Esta vez te proponemos otra idea que ha popularizado Madison Beer, una de las cantantes favoritas de la nueva generación que reinventa la forma en la que se aplica el blush con un resultado que sienta (muy) bien. Como adelanto, creemos que cuando veas cómo favorece la técnica del colorete "efecto frío" de la neoyorquina... no habrá vuelta atrás.

El colorete 'efecto frío' de Madison Beer

Como repaso rápido de cuál es la técnica clásica de aplicación del colorete, lo habitual es concentrar el rubor en las manzanas de las mejillas y las más atrevidas incluso alargan el trazo hacia las sienes, un truco que también pone en práctica Madison y que consigue que los pómulos parezcan más altos. La novedad del método de la artista de 22 años consiste en dibujar un punto en el centro de la nariz y difuminarlo con la brocha para conseguir el efecto de una piel sonrojada por el frío. El resultado es el mismo que el que se logra cuando se aplica bronceador en las zonas donde el sol incide naturalmente aunque sustituyendo al producto estrella de los meses de verano por el que mejora el tono durante el invierno.

Madison ya ha compartido varias veces con los cerca de 30 millones de fans que acumula en las redes cuál es el tipo de producto que utiliza para poner en práctica este truco: los coloretes en crema. Entre los beneficios que destacan de estas texturas descubrirás que son mucho más fáciles de difuminar y que incluso puedes hacerlo con la yema de los dedos, que su acabado parece natural porque se funden por completo con la piel y que consiguen que esta parezca más fresca e increíblemente luminosa.

Un truco que afina la nariz

Aparte de verte mejor cara al instante si utilizas el colorete con la técnica de la cantante, también se consigue el efecto óptico de una nariz más fina y respingona. Y si además añades el toque de iluminador que Madison aplica justo en la punta, la sensación se multiplica. Por último, haz como ella, elige fórmulas en crema para lograr un acabado más natural y no te olvides de iluminar la esquina del lagrimal y el hueso del pómulo para sumar glow a tu maquillaje de invierno.