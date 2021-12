Piel perfecta y sin poros gracias al truco viral de congelar la esponja de maquillaje

Seguro que tú también has perfeccionado tus habilidades con el maquillaje gracias a las redes, plataformas en las que conoces a todo tipo de gurús de belleza que te ayudan a dibujar el eyeliner con trucos a prueba hasta de los pulsos más inestables o que te aconsejan mojar la esponja con la que aplicas la base con un spray fijador para que tu look aguante intacto durante horas. Lo que todas estas técnicas que arrasan en plataformas como Tik Tok tienen en común es que se viralizan en tiempo récord, que cuentan con una legión de conejillos de Indias que se graban practicándolos para demostrarte si merecen o no la pena y que están pensados para hacerte la vida (mucho) más fácil. ¿La última tendencia viral que tienes que conocer? Te adelantamos que también tiene a tu esponja beauty como protagonista y que promete una piel totalmente perfecta.

El nuevo truco viral de maquillaje

La primera que se preguntó qué pasaría si metiera la esponja de maquillaje en el congelador fue a la tiktoker Briana Peláez, quien en tiempo récord ya acumula más de trescientas visualizaciones en un vídeo en el que moja con agua el accesorio para que se hinche, después espera una hora a que se enfríe por completo y pasados esos sesenta minutos aplica su base y corrector como lo haría normalmente. Peláez asegura que el resultado tras maquillarse con este truco es que se nota la piel mucho más suave y con una textura alisada.

La opinión de los expertos

Aprovechar los efectos desinflamatorios del frío es un recurso de sobra conocido en belleza y seguro que tú también has guardado tus parches para el contorno de ojos en el frigorífico para aumentar su acción contra las bolsas. Sin embargo, este truco de Tik Tok propone un método de aplicación totalmente nuevo y los profesionales tienen una opinión al respecto: "Como todas las técnicas, tiene sus pros y sus contras. El hecho de enfriarla tiene beneficios sobre la piel pero se pierde ese acabado natural y luminoso que buscamos con la Beauty Blender. Lo ideal sería buscar los beneficios del frío con otras alternativas. Por ejemplo, con el rodillo de jade o con un hielo envuelto en un pañito para no dañar la piel", explica la maquilladora Cristina Lobato.

Aunque Lobato prefiera congelar otras herramientas faciales para deshinchar y tensar las facciones, reducir el tamaño de los poros y, en definitiva, conseguir la ilusión de una piel perfecta gracias al maquillaje, te anima a que te atrevas con el truco si sientes curiosidad: "Es cuestión de probar y ver si te gusta el resultado. También comprobar si los beneficios en tu caso se ajustan a tus necesidades y al resultado que buscas". Eso sí, como aviso, la maquilladora advierte que "lo más importante a tener en cuenta si vas a probar esta técnica es que la esponja esté ligeramente humedecida y no empadada. Y sobre todo... ¡No la dejes más de una hora en el congelador porque se puede romper!".