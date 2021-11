Los flequillos que quedan bien con melena larga o 'midi': de Kaia Gerber a Gigi Hadid

Ya está aquí la supertendencia capilar que promete revolucionar las salones de belleza y que las top models han estrenado de cara a las próximas fiestas navideñas, ese recurso rápido para rejuvenecer las facciones. No hablamos de las fotogénicas ondas al estilos setentero ni del truco casero para un cabello más sano e hidratado, sino de que cuando veas estas fotos querrás hacerte el cambio de look que ha conquistado a algunas de las modelos más influyentes de la industria: ¡el flequillo! No importa si tienes el pelo largo, media melena o corta, e incluso mucha o poca cantidad de mechones, porque hemos encontrado los ejemplos perfectos que te ayudarán a dar el paso para acercarte a tu peluquería de confianza.

La primera que se ha sumado a esta propuesta ha sido Kaia Gerber. La modelo confesó en sus redes sociales cuál ha sido la inspiración vintage para su llamativo flequillo con el que ha instaurado una nueva época en el terreno beauty. Para ello tenemos que remontarnos a principios de los años setenta, a la película que protagonizó la conocida actriz Jane Fonda, Klute, y a su look más rompedor. Y aunque ya se ha dejado ver en el photocall junto a su madre, Cindy Crawford, estrenando imagen enfundada en un vestidazo de Alexander McQueen, ha sido su nuevo proyecto de moda con H&M el que ha hecho que el corte shaggy, obra de Erol Karadağ, se convierta en toda una referencia a la que seguir. Pero para sorpresa de muchos, no ha sido la única top que se ha unido a esta tendencia.

Gigi Hadid también se ha atrevido con este diseño pero con una versión más larga y densa que casi le cubre los ojos y combina a la perfección con su melena XL. Y aunque es cierto que no es la primera vez que la modelo de 26 años añade un flequillo a su repertorio, sí la que lo hace con ese toque de color ginger, uno de los más demandados del año y que recuerda al que luce Anya Taylor-Joy en la exitosa serie Gambito de Dama. Su acertados cambios de looks capilares no son muy extensos, pero en este caso ha coincidido con su compañera de pasarela y ha sido obra de la artista Esther Langham, la misma que ha trabajado para otras grandes estrellas.

Con esta bonita coincidencia, ¿estamos ante la confirmación de la vuelta del flequillo apto para todo tipo de cabellos? ¡Todo apunta a un 'sí' rotundo! Pero atención, porque como asegura Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez: "las que tienen el cabello extra rizado, muy fino o con poca densidad no deben optar por el flequillo. Tampoco las que tienen la frente pequeña o muchos remolinos en el nacimiento del cabello”. ¿La razón? Porque o bien no te favorecerá del todo, o vas a tener dedicar demasiado tiempo a peinarlo, y en el día a día, realmente se trata de estar más guapa con menos complicaciones, ¿no?