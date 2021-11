Moda sostenible, 'road trips' por España... Amelia Windsor nos descubre su universo

Ha desfilado en Milan Fashion Week, colaborado en prestigiosas revistas de moda y caminado sobre las alfombras rojas de los eventos más destacados de Londres. También desciende de la realeza británica y se acerca a los 100 mil seguidores en redes. Pero Amelia Windsor es, sobre todo, una chica de 26 años que comparte sueños e inquietudes con el resto de veinteañeros. Por ejemplo, la sostenibilidad de la moda, la segunda industria más contaminante del mundo. Convertida en embajadora de firmas que apuestan por la producción consciente y los tejidos reciclados como fórmulas para frenar el impacto medioambiental, Mel -diminutivo que ella misma utiliza en sus perfiles- ha tenido la oportunidad de apoyar diferentes iniciativas para extender este mensaje entre su generación. En Madrid, una ciudad que le encanta "por su energía", nos encontramos con ella para descubrirle algunas de las marcas españolas que están triunfando gracias a esa filosofía sostenible; prendas que luce encantada y tan natural como le caracteriza, maquillada por Dior Makeup.

Destinada a triunfar en la moda

Aunque hoy trabaje con una de las agencias de modelos más reconocidas, Storm Models, lo de Amelia con la moda es una historia que comenzó a escribirse cuando era una niña. "Siempre he estado interesada en la moda. Cuando era pequeña, por ejemplo, tenía un estilo tomboy y siempre he sido muy consciente de qué me ponía. Después, empecé a trabajar en los departamentos de compras de Max Mara y Selfridges, y allí descubrí otras facetas de la moda, que es una industria muy interesante", nos cuenta en la terraza del Hotel Héritage, en el madrileño barrio de Salamanca. Allí es donde comienza este shooting que, horas después, nos llevaría a una de las localizaciones madrileñas más icónicas, el Parque del Retiro. "Lo que más me gusta de trabajar como modelo en sesiones como esta es conocer a gente que no conocería si no. Es un privilegio y estoy muy agradecida", destaca de un reportaje en el que comparte protagonismo con Amlul, La Veste, Maria de la Orden y otras firmas made in Spain que buscan transformar la moda en un universo más eco.

"La moda sostenible es un mundo enorme, pero muy interesante y estimulante. Aprender sobre nuevos materiales, descubrir firmas nuevas increíbles, alquilar y reciclar prendas… es muy divertido. Y creo que la gente, sobre todo la más joven, se está involucrando", explica Amelia, que también reconoce que, dado la amplitud del sector y su constante evolución, todavía le queda mucho por aprender. Sus colaboraciones -como embajadora pero también como diseñadora- con marcas de origen británico como Brora, Been o Penelope Chilvers le han permitido descubrir en primera persona algunos de los aspectos más destacados de la moda sostenible. "Por ejemplo, fui a Escocia para ver cómo hacían los jerséis de Brora. Si voy a promocionar algo, me gusta saber cómo es el proceso de confección. Me gustan las firmas que tienen una historia divertida detrás o las piezas que celebran a las personas que las han hecho, la artesanía", nos cuenta.

El armario 'eco' de Amelia Windsor

También en su estilo diario -alegre y colorista- Amelia sigue esta filosofía y apuesta por "marcas pequeñas nuevas e independientes que hacen prendas increíbles", por alquilar vestidos (así sorprendía hace unos meses) o por compras vintage que impulsan la moda circular, una tendencia que si bien no es nueva, ha ganado impulso en los últimos meses. "Hay una tienda de segunda mano genial cerca de mi casa y allí me compré unos pantalones cropped que me encantan. Son muy cool y dejan a la vista los zapatos, pero es que además, como en Londres llueve mucho, son muy prácticos", explica sobre la que ha sido su última adquisión. Esta respuesta es una suerte de síntesis perfecta de su armario, definido por "la comodidad y la practicidad"; dos rasgos que comparte con la forma de vestir de muchas chicas de su edad, sobre todo tras la pandemia.

"Creo que la gente ahora, tras la pandemia, mira más su vestidor y cuida más sus prendas. Se han dado cuenta de que “menos puede ser más”: si tienes menos piezas pero de calidad, vas a llevarlas para siempre y de formas diferentes", afirma. Con recorrer sus redes podemos confirmar que ella misma aplicar este método, repetir prendas, lo cual no implica un vestidor en tonos neutros y con siluetas básicas. En su caso, sucede todo lo contrario: los estampados y el colorido marcan sus looks, igual que en esta sesión para FASHION. "Me han gustado todas las prendas, me ha encantado la energía de todo el shooting: colores alegres, estilo 70’s… Y que cada pieza tenga una historia detrás, lo cual es muy importante. Conocía algunas de estas marcas, pero no María de la Orden y me ha encantado su cárdigan naranja, es precioso. El naranja y el rosa son mis colores favoritos, mi casa va a ser de esos colores", explica sonriendo después de la sesión.

Más allá de la moda: series, deporte y jardinería

Pero no solo de moda (eco) ni sesiones de fotos rodeada de flores se compone el día a día de Amelia: en su rutina también hay lugar para la escritura, el baile o las series. "Acabo de terminar Sex Education y estoy impaciente por la siguiente temporada. Creo que es la mejor serie que he visto nunca. No había esas series cuando yo era niña y creo que pueden marcar una gran diferencia y ayudar a mucha gente, incluida yo misma. Es brillante", opina sobre esta exitosa producción en cuya última temporada, casualmente, aparecen diseños de una firma española con la que hoy posa ella: Celia B.

Aparte de esas aficiones comunes a la mayoría de los veinteañeros (y treintañeros, y... ¿quién no se ha rendido a Sex Education?), hay un reciente (y sorprendente) descubrimiento en la lista de "favoritos" de Amelia: la jardinería. "Me he apuntado a un curso y me parece fascinante, especialmente el hecho de estar en contacto con la tierra. Aún no sé de qué hablan, pero me encanta y espero entenderlo pronto", nos cuenta riéndose, gesto que repite mientras responde a una pregunta obligada: ¿Dónde te ves en 10 años? "Espero estar haciendo algo bueno para el mundo", responde. "Y tener un jardín con huerta y algunas verduras [se ríe]. Me gustaría vivir cerca del mar e ir a nadar cada día. Me encanta nadar en el mar, es tan bueno para el alma... Aunque el mar en Reino Unido está bastante frío", termina con una carcajada esta inglesa que, mucho antes de todo eso, sueña con viajar: "He estado en Madrid, Ibiza y El Rocío, pero quiero conocer Sevilla, me han dicho que es preciosa. ¡Y todo España! Me encantaría hacer un road trip por todo el país".

Fotografía: Álvaro Medina

Estilismo: María Parra

Maquillaje: Junior Cedeño para Dior Makeup

Peluquería: Carminia Albornoz

Agradecimientos: Storm Models, Relais & Chateaux Heritage Madrid Hotel