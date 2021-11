Lily Collins cambia de look y estrena el 'pixie' platino de sus sueños

Estamos muy acostumbradas a ver cómo las actrices se transforman con sus inesperados cortes de pelo, maquillajes e incluso cambios físicos drásticos para meterse de lleno en la piel del personaje que interpretarán frente a cámara. Hay tanto ejemplos llamativos como puedas imaginar, pero esta tendencia, la de crear en tiempo exprés una nueva imagen que no pase desapercibida a los ojos de nadie, a veces traspasa la pequeña pantalla, y Lily Collins ha sido la última en hacerlo. La joven ha sorprendido a sus fans con una original melena pixie, ladeada y un tanto asimétrica de un color muy atrevido que la une directamente con... ¡Selena Gómez y Miley Cyrus!

La protagonista de Emily in Paris ha dicho adiós al castaño para convertirse en rubia, pero no con un tono cualquiera, sino con el más llamativo de todos, ¡el platino! Bajo la fotografía que ella misma ha publicado en su redes sociales ha confesado uno de sus grandes secretos que tenía desde que era niña. "¡Entre bastidores con el hombre detrás de la cámara! Gracias por capturar el rubio platino de mis sueños". Y así es, Collins se ha sumado al elenco de las chicas rubias con esta propuesta obra del artista capilar Ken O'Rourke, el mismo que ha trabajado para otras estrellas del cine como Kristen Stewart y Elle Fanning. Pero, ¿por qué es tan viral este cambio de look?

Si desde hace años sigues su trayectoria, sabrás que no es la primera vez que se atreve a jugar con los cortes de pelo y los tonos, pero sí la que opta por un pelo corto tan claro. Y resulta tan espectacular porque además de haber sido inesperado, no tiene nada que ver con las demás transformaciones de belleza que ha lucido hasta el momento. El lugar donde Lily ha dado rienda suelta a su imaginación y creatividad, -siempre a cargo de grandes profesionales- ha sido sido en la mediática Gala MET. Sobre las conocidas escaleras neoyorquinas y enfundada en idílicos trajes de importantes casas de costura como Chanel y Giambattista Valli, la británica ha demostrado que se atreve con todo tipo de melenas y colores.

En la edición de 2017, aquella bautizada como Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art Of The In-Between, rompió los estándares de la belleza y se atrevió con un maquillaje dramático y un corte bob con flequillo muy corto y ligeros trasquilones en un negro muy terrorífico que recordó a la película de Eduardo Manostijeras. Pero también se ha decantado por una estética más romántica, concretamente en 2015 en la gala China: Through The Looking Glass, donde apareció con una melena muy de los años veinte en un castaño que favorecía a su piel. ¿Cuál será la siguiente sorpresa en clave beauty?

El look más popular entre las estrellas

Como antes mencionábamos, esta tendencia de teñirse en el último momento de rubio platino ha llegado para quedarse. Ya lo demostraron conocidas estrellas como Selena Gómez y Miley Cyrus meses atrás con sus también sorprendentes cambios de looks dejando a un lado las opciones más clásicas. Así que si eres de las que se arriesga a todo y te encanta experimentar en el salón de belleza, haz como ellas y termina este 2021 convirtiéndose en esa chica rubia que siempre has deseado sacar a la luz, pero esta vez en su versión más llamativa.