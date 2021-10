La firma preferida de Kendall, Bella y otros iconos de la moda se lanza al mundo de la belleza

Hace 12 años que el provenzano Simon Porte Jacquemus sorprendió al mundo con su maravillosa visión sobre la moda creando propuestas femeninas cargadas de delicados detalles con inspiración mediterránea. Este hecho tan original y diferente lo ha convertido en uno de los diseñadores más aclamados del momento. Su pasión y gran trabajo por la industria le llevó a desfilar por primera vez en la Semana de la Moda de París en 2013, dos años más tarde ganó el reconocido y prestigioso LVMH Prize, en 2018 lanzó la línea masculina y ahora ha vuelto a ser noticia por una hazaña inesperada de la que te enamorarás ¡de un flechazo!

- Los productos de maquillaje de los que todo el mundo está hablando

Atención, porque la marca emergente con sede en París, la misma que viste desde hace tiempo a celebridades como Hailey Baldwin, Kendall Jenner y las hermanas Hadid, se unirá al mundo de la belleza incorporando colecciones de cosmética y perfumería. Y lo hace nada más ni menos que gracias a una de las grandes casas españolas dedicadas a esta industria, la compañía Puig, que trabaja con firmas como Carolina Herrera, Paco Rabbane, Jean Paul Gaultier y Nina Ricci entre otras.

- De 'Los Bridgerton' a favorita de la industria de la belleza: la nueva vida de Phoebe Dynevor

La nueva era de Jacquemus

Desde hace décadas las grandes casas de costura expanden su ingenio y alas a novedades como estas para así acercarse más al público y consolidarse como marca de confianza, y ahora ha sido el turno de Jacquemus. Aunque aún no han confirmado la gran y revolucionara noticia,según los rumores que circulan por la red desde hace unos días, es muy probable que podamos ver y comprar sus creaciones olfativas y cosméticas a partir del próximo año, en 2022. ¿Seguirán la misma estética minimalista que sus prendas y complementos de prêt-à-porter? Todo está por ver, pero por ahora sus seguidoras y clientas más fieles ya están a la espera de añadir a su tocador piezas de la línea de belleza.

- Ideas de diseño para una manicura de otoño diferente y de tendencia

No es la primera vez que Simon se embarca en un proyecto diferente con el que dar rienda suelta a su imaginación. Ya lo hizo el pasado año creando junto a la ceramista griega Daphne Leon, una colección cápsula de 15 platos de cerámica inspirados en sus piezas icónicas -como el bolso Le Chiquito- que fue lanzada con motivo del 50 aniversario de la boutique Browns. Y no todo quedó ahí, el modista favorito de los millenials y la generación 'Z' se lanzó diseñando no uno, sino dos espacios gastronómicos en uno de los epicentros más visitados de París, en las Galeries Lafayette Champs-Elysées. El primero fue el Café Citron y después se unió con el grupo Caviar Kaspia para hacer realidad Oursin, un restaurante en el que siempre fuese verano, situado en la segunda planta del centro comercial.