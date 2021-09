Carlota Casiraghi estrena nuevo look con guiño a su abuela Grace Kelly ✨

El otoño es el momento ideal para despedirte de la larga melena que te ha acompañado durante el verano y, de paso, sanear tu cabello, y una de las royals más elegantes del siglo ha sorprendido con un favorecedor cambio de look. Si hace unos días hablábamos de los atrevidos cortes de pelo que han estrenado este nuevo curso celebrities como Irina Shayk, con un falso bob, o Miley Cyrus, con una melena rubio platino, ahora nos referimos al de Carlota Casiraghi. Pocas son sus apariciones en público, pero cuando la vemos, siempre propone las mejores tendencias. Y así ha sido esta semana con su última participación para una cita muy especial con una de sus marcas de cabecera, un evento en el, además, ha coincidido con una de las grandes estrellas de Hollywood.

La hija de la princesa Carolina de Mónaco, una de las embajadora de Chanel, es fiel a su estilo que aúna lo chic y lo clásico, pero su nueva imagen no ha pasado desapercibida. La maison francesa ha organizado la cuarta sesión de su famoso club de lectura en el centro artístico de Somerset House en Londres, y ha sido en esta entrañable ocasión donde ha estrenado su nuevo corte de pelo. Un diseño ideal para la temporada otoñal que dulcifica su rostro angular y que los expertos conocen como long-bob: por encima del hombro, con capas que aporta ligereza, raya al lado y varios toques de luz.

Una romántica propuesta que favorece sus facciones y que ha recordado a uno que llevó una de las mujeres que fue un icono tanto en el mundo de la realeza como en el de la moda. Sí, Grace Kelly, abuela materna de Carlota, también se sumó a esta bonita tendencia capilar a mediados de los años 50, antes de convertise en la eterna princesa de Mónaco, y ahora su nieta lo luce con más estilo que nunca. Pero atención, no ha sido la única participante de la cita literaria que se ha decantado por un corte de pelo radical, otro ejemplo ha aterrizado en el plató de Chanel, confirmando así que este look es supertendencia.

La conocida actriz Keira Knightley también ha sorprendido por su nueva imagen, una melena mucho más corta que la de Carlota con una estética más desenfada. Y es que este proyecto con sello parisino que comenzó hace más de un año ha reunidos a estas dos grandes mujeres con la escritora británica Jeanette Winterson, para reflexionar sobre un extracto de Professions for Women, un discurso que Virginia Woolf pronunció ante la National Society for Women's Service en 1931. ¿Éste cambio de look será un guiño a la mujer de los años 30?