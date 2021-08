Hacerte el moño con pañuelo más bonito es así de fácil

Estás de vacaciones cerca del mar -o la piscina en su defecto- y llega la hora de prepararse para una cena improvisada con amigas. Te duchas y terminas enfundándote en un sencillo vestido midi -ese que después podrás llevar al trabajo- y lo combinas con unas sandalias de tacón cómodo, pero... ¿qué haces con el pelo? Si no quieres dejarlo suelto para no pasar calor durante la noche, tenemos la solución rápida que, además, añadirá un toque con estilazo a tu look: un moño con pañuelo. Sí, este peinado tan fotogénico es más fácil de hacer de lo que puedes imaginar, solo necesitas un par de minutos para conseguir un resultado digno de una película romántica inspirado nada más ni menos que en la mágica estética de la costa amalfitana.

Con o sin pañuelo, como la versión que ha llevado la influencer alemana Leonie Hanne durante su viaje por las islas italianas, este recogido es la opción más cómoda, práctica y romántica para llevar del día a la noche. Esta propuesta que han inundando los looks de las que mejor visten, se ha postulado como la alternatica más sofisticada y original a la coleta de toda la vida. Pero atención, porque el truco secreto para añadir un toque más especial al estilismo es incorporar un foulard, el accesorio más buscado del verano.

¿Cómo hacer un recogido elegante con un pañuelo?

Para esos días en los que quieres experimentar con el cabello o simplemente tienes un bad hair day, la creadora de contenido Vicky Natascha propone dos versiones para recoger los mechones en forma de moño e incorporar el pañuelo. Este tipo de peinado es perfecto para llevar tanto en la ciudad como en la playa, solo necesitarás elegir el complemento acorde con el look para crear un conjunto de sobresaliente.

Como has podido ver en el video, para la primera opción debes empezar haciendo una coleta baja, anudar el extremo del pañuelo al coletero, dividir en dos partes el pelo y comenzar a entrelazarlos como si fuera una clásica trenza; una vez terminado, lo enrollas en la cabeza y el sobrante de la pieza también para conseguir un efecto más sofisticado. La segunda opción es más sencilla y rápida, comienza de nuevo con una coleta baja, enróllala sobre sí misma y fíjala con una horquilla. Después añade el pañuelo alrededor del moño y concluye con un nudo en la parte inferior para que no se vea, en esta ocasión deja que los picos del accesorio que caigan sobre los hombros, ¡y listo!