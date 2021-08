De modelo a perfumista, así ha cambiado la vida de Stella del Carmen

Durante su infancia, Stella del Carmen mantuvo su vida privada lejos de los focos mediáticos, pero desde hace un par de años se ha convertido en todo una referente para los millennials, tanto por su estilo a la hora de vestir que coincide con la mismísima Carlota Casiraghi como por otros proyectos profesionales. De sus pinitos en la cocina con la gastronomía española durante los meses de cuarentena pasó a ser columnista, influencer, modelo para marcas y ahora... ¡perfumista de autor! La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith es toda una caja de sorpresas. El pasado mes de diciembre ya anunció en las redes sociales un entrañable proyecto de belleza que uniría los lugares que le han visto crecer.

Un proyecto muy especial que esta primera semana de agosto por fin ha visto la luz después de más de dos años de trabajo. Se trata de una colección de perfumes unisex, artesanales y sostenibles bautizada como Lightbound, a la que la propia Stella ha definido como "la cura para el alma, el cuerpo y la tierra". El primer lanzamiento con el que ha dado luz verde a este nueva faceta de su vida ha sido Alma, una delicada fragancia de aceite inspirada en sus viajes entre las dos grandes ciudades en las que vivió desde su niñez, Málaga y Los Ángeles.

Esta esencia presentada en un packaging minimalista y reciclado, es una mezcla profunda y rica de notas que son a la vez sensuales, dulces y sagradas. El toque cálido de vainilla y chocolate negro anclan esta fragancia y juegan con los detalles ahumados de elemi, incienso tunecino, olibanum, sándalo limpio, pachulí y un ámbar blanco crujiente que permanece en la piel hasta bien entrada la noche. Un gran paso empresarial que han aplaudido su familia, desde su hermana Grace Johnson hasta su madre, y que la une aún más a su padre, quien también lanzó su propia fragancia en 1997 junto al grupo español Puig.

Sus otros proyectos con espíritu eco

No es esta la primera vez que la celebrity demuestra su lado más sostenible, un aspecto característico de la Generación Z que la une directamente con la royal británica Amelia Windsor quien también apuesta por la industria ecológica alquilando vestidos de invitada o colaborando con firmas de slow fashion. Hace unos meses Stella formó parte de una sesión fotográfica para una campaña de Line of One, una marca que apuesta por la sostenibilidad y diseña piezas atemporales, esas que puedes llevar toda la vida, como el vestido midi de lunares que lució frente a la cámara al más puro estilo andaluz, ¡otro guiño más a sus orígenes! ¿Cuál será el siguiente?