Laura Escanes nos habla sobre su nuevo proyecto y sus mejores trucos de belleza

Inspira algunas de las tendencias de belleza más atrevidas cada temporada: desde la manicura multicolor en clave tie dye con la que no hace falta llevar complementos hasta el tono de eyeliner más femenino que consiguió que muchas se olvidaran del lápiz negro. Su poder de prescripción es la razón por la que Laura Escanes atesora más de un millón y medio de seguidores en las redes pendientes de cada uno de los cortes de pelo, recomendaciones beauty o proyectos profesionales que emprende. Desde FASHION y para Dior Makeup, hablamos con ella para que nos revele cuál es el look por el que va a apostar este verano, cuánto ha cambiado su ritual de belleza tras la maternidad, la importancia que le da ahora al cuidado de la piel o cómo surgió la idea de crear su propio salón de peluquería, Blondie, entre otras muchas cosas.

-De todos los looks de maquillaje de verano, ¿cuál es tu preferido?

"Si tengo que elegir me quedo con el labial rojo y las pestañas marcadas", admite Laura sobre este maquillaje de impacto. "A mí siempre me ha gustado jugar o con los ojos o con los labios. Entonces, para eventos e incluso para cenas prefiero darle potencia a los labios y que los ojos estén más limpios pero con una buena pestaña". Para imitar a la influencer, Mara Fervi, la maquilladora que creó el look de la mano de Dior Makeup, ha utilizado Rouge Dior Forever Liquid en el tono 999 Matte, una fórmula no transfer que permanece intacta bajo el tejido sanitario. Como truco profesional, la exfoliación previa con un producto como Dior Addict Sugar Scrub y perfilar el contorno con un delineador del mismo tono que la barra son los dos pasos que consiguen un acabado perfecto.

-¿Cómo ha cambiado tu rutina de maquillaje durante la pandemia?

"Hemos trabajado tanto desde casa que me maquillaba igualmente y me ponía también un labial. Pero es verdad que cuando llevas mascarilla y tienes que salir a la calle piensas, 'Ay no, que no se me vaya este maquillaje tan maravilloso'", admite Escanes, quien también nos cuenta cómo cambia su ritual de belleza en verano. "Cambia bastante porque ahora, por ejemplo, estoy con las extensiones de pestañas e intento maquillarme más bien poco, usar un gloss y darle mucha jugosidad a la piel con iluminador. Pero evito cremas y bases más densas, como máximo un toque de colorete". Para recrear el glow de sus looks para Dior, Mara Fervi añadió unas pinceladas de Dior Backstage Glow Palette en la parte superior del pómulo y en la nariz, además de unos toques del colorete Dior Blush en el tono 047 Miss en las mejillas.

-¿Te cuidas mucho la piel?

"Sí. Te tengo que decir que no ha sido siempre así", admite Laura, "pero desde que empecé a cuidármela, a tener una rutina marcada tanto por la mañana como por la noche, noté una diferencia brutal y mi piel más lisa, más brillante... Como más iluminada". Eso sí, con la naturalidad que ha conseguido que millones de personas se identifiquen con ella, confiesa uno de sus errores beauty en el que la gran mayoría ha caído más de una vez: "¿Eso que hacíamos, y espero que nadie tome ejemplo de ello, de volver a las tantas de fiesta y no desmaquillarse? Lo peor que he hecho en mi vida para la piel. Cero recomendable". Como imprescindibles de este ritual que ha transformado su cutis destaca un par de exfoliaciones a la semana, contorno de ojos para atenuar la apariencia de las ojeras (para esta sesión de fotos se ha aplicado el Capture Totale Super Potent Eye Serum de Dior), doble limpieza y una crema específica para el día y otra para la noche. "Desde fuera piensas, ¡uf!, pero luego son 5 minutos y te acostumbras", promete.

-¿Cómo ha transformado la maternidad tu relación con la belleza?

"Desde fuera puede parecer que tienes menos tiempo, que vas más rápido, pero creo que el hecho de ser madre me ha hecho mentalizarme más de que estoy creciendo, de que me estoy haciendo mayor", nos dice entre risas, "y al revés, le dedico más tiempo que antes. Supongo que también porque, es verdad, tengo 25 años, soy jóven, pero todo lo que pueda hacer ahora pues eso que voy ganando". Laura ha descubierto la parte más dulce de cuidarse a diario: "Pasa con todo, con el deporte y con cualquier otra cosa, cuando eres constante y ves resultados como que te motivas, lo disfrutas más y quieres seguir".

-Esta pasión por la belleza te ha llevado a explotar una nueva faceta profesional, ¿por qué inauguraste tu primer salón de peluquería, 'Blondie'?

"Yo soy un poco loca con el pelo. Me gusta ir probando cincuenta mil cosas y he pasado de pelo platino corto, rapado, rosa... Me gusta probar. Y llevaba tantísimo tiempo ya con el equipo de Goa (marca especializada en tratamientos de keratina y alisados orgánicos), que les dije que teníamos que hacer algo juntos en Madrid. Os necesitamos urgentemente", explica la ahora empresaria de la inauguración de Blondie, su salón de la calle Salustiano Olózaga. "En Madrid yo notaba que faltaban este tipo de tratamientos más accesibles en Barcelona y ahí estamos, muy felices".

-¿Con qué looks no te atreverías?

"Fíjate que esto me cuesta porque yo siempre decía que al tener los ojos azules, por ejemplo, pensaba, 'No, sombras azules o eyeliner azul prefiero evitarlas'. Pero ha llegado un punto en el que lo disfruto tantísimo. Tal vez en mi día a día no pruebo tantísimas cosas, pero cuando tengo eventos, estas fotos o cosas más especiales quiero probarlo todo porque es el momento para poder hacerlo. Lo disfruto mucho", asegura. En cuanto al look con el que no se atrevería nunca, prefiere no mojarse: "Luego me como las palabras, ya me ha pasado. Así que no digo nada". En este caso y en lugar de azul, Laura luce un maquillaje gráfico morado que se ha creado con la paleta 5 Couleurs en el tono 579 Plum Tulle de Dior. Como toque final, se aplica un poco de iluminador en el lagrimal.

-A veces compartes los comentarios negativos que recibes y cómo reaccionas ante ellos. ¿Ha cambiado tu actitud ante los 'haters' a lo largo de los años?

"Yo creo que sí que he cambiado. He pasado por momentos en los que me dolía más porque al final somos personas, nos dedicamos a esto y estamos acostumbrados pero tenemos bajones también. Y ahora estoy en un momento en el que me hacen como más fuerte, como que me dan ganas de seguir, de querer callar bocas. Como que me da energía", reconoce. Y, aunque a veces le recomienden que no publique los comentarios que recibe para restarles importancia, "para mí es una manera de desahogarme, en el momento en el que contesto, lo publico y doy voz a que eso está pasando y a que nos escriben cincuenta mil mensajes malos cada día, es mi manera de desahogarme". Describe el hecho de compartirlo como una forma de pasar página, "si no como que me lo quedo ahí".

-Para terminar, ¿qué significa ahora para ti la belleza?

"Pues mira, ha cambiado mucho porque he pasado por momentos de inseguridades, pero el poder despertarte y decir, a lo mejor tengo este grano, a lo mejor tengo estas ojeras, a lo mejor tengo mala cara, he dormido mal o he pasado una mala época, pero decir, 'Estoy aquí. Me estoy cuidando. Soy yo', eso para mí es llegar al punto de calma total", nos dice Laura, quien concluye con esta reflexión: "Solo somos uno, no nos podemos repetir, ni imitar. Llegar a ese punto de querer cuidarse me parece muy bonito".