¿Te haces la manicura semipermanente? No cometas el error más frecuente

En plena época de vacaciones es el momento ideal para desconectar, viajar y mimarse. Y uno de los planes más demandados es pasar por el centro de belleza y dedicar tiempo de calidad a una misma, ya sea para lucir un nuevo corte de pelo, disfrutar de una larga e intensa hora de masajes o estrenar una manicura semipermanente, esa que te durará intacta semanas y semanas. Éste último es el más solicitado, pero antes de pasar por la cabina debes tener en cuenta algo muy importante que te salvará del fotoenvejecimiento repentino, un tema que ha puesto de acuerdo a las expertas en materia. Y es que las manos son una de las zonas delicadas donde se refleja con más precisión el paso del tiempo con manchas, arrugas, flacidez... Por esta razón su cuidado y protección de forma consciente es imprescindible para prevenir futuros problemas.

- ¿Dudas al elegir el tono de base de maquillaje? Con estos trucos virales, no volverás a fallar

Cuando llega la hora de secar la laca de uñas, se hace uso de las lámparas de secado -pueden ser UV, LED y LED + UV- para acelerar el proceso y conseguir ese brillo tan característico. Pues atención, porque ese paso tan usual... ¡es más peligroso de lo que creías! Según varios estudios científicos, han comprobado que el uso continuo de esta herramienta de luz puede llegar a dañar la dermis provocando irritaciones y manchas oscuras irreparables en las manos. Celia Fontalba, farmacéutica especializada en Dermofarmacia, nos explica "entre todas las opciones, las lámparas LED son las más seguras del mercado, tardan menos tiempo en secar, alrededor de unos 45 segundos, y además ¡no producen calor! Aunque solo funcionarán si el esmalte es en concreto para éste tipo de instrumento". Y continúa "hacernos la manicura con lamparas UV ¡es como si nos sometiésemos al dorso de las manos a 1,5 minutos adicionales al sol durante dos semanas!".

- El nuevo truco para tener una piel hidratada y suave: ¿té de plátano?

Las expertas y amantes del mundo beauty han encontrado la solución a este problema y por fin hemos descubierto su secreto estrella, ese que es apto para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel y que ponen en práctica antes de pasar por el centro de belleza: el uso del protector solar. Sí, como lees. Asegúrate de aplicar en las manos -aunque nunca sobre las uñas- una capa de protector solar con SPF 50 -¡nunca menos!- para evitar que éste hecho se agrave y llegue a un cáncer de piel.

- El secreto de las expertas de belleza para que el maquillaje se mantenga intacto cuando hace calor

"No es necesario invertir en una crema solar especial para las manos, basta con utilizar unos minutos previos al servicio la que usas diariamente para el rostro o el cuerpo", cuenta Fontalba. Y aclara, "no nos volvamos locos, no pasa nada si quieres seguir con la manicura permanente, pero lo mejor es espaciarlo en el tiempo, usar siempre protector solar, y no hacerlo semanal ni mensualmente, solo para ocasiones especiales". Si quieres cuidar tu dermis desde hoy mismo, descubre aquí la interesante selección que hemos hecho de cremas con alta protección.