La tendencia de maquillaje que más rejuvenece llega al Festival de Cannes

Entre todas las tendencias que se han dejado ver estos días por la famosa alfombra roja de La Croissette en el Festival de Cannes, hay una que ha confirmado lo que las grandes casas de moda y las redes adelantaron: las pecas -falsas o no- son el nuevo deseo de las expertas. Sí, como lees. Ésta temporada veraniega olvídate de cubrir tu rostro con capas y capas de maquillaje para ocultarlas, porque ahora lucir una piel bronceada con un acabado natural es el look que ha conectado a una de las invitadas más elegantes al festival de cine, la diseñadora y socialité británica Kimberley Garner, con las gurús de belleza. Un toque de autenticidad y originalidad que ha conquistado la pasarela del evento más importante del Séptimo Arte, una propuesta que ha acaparado todas las miradas.

Estas pequeñas pequitas en tono oscuro que coronan la zona de la nariz y mejillas, se han convertido en las protagonistas estrella de la noche robando la atención a su impresionante look de plumas firmado por la maison Rami Kadi. Este tendencia de belleza que también se ha dejado ver por las redes sociales, la puedes hacer hoy mismo en casa. Aporta frescor e inocencia al rostro, restando años y añadiendo ese aspecto veraniego y soleado que tanto deseamos lucir durante todo el año.

Los trucos virales para conseguir las pecas de supertendencia

Si ya naciste con ellas, opta por bases de maquillaje ultraligeras para conseguir un efecto de segunda piel, y si quieres un acabado mate aplica un par de veces la brocha con polvos para así no ocultarlas y resaltarlas aún más. Pero si no has tenido la suerte de tener de forma de natural unas cuantas pecas repartidas por la tez y has caído rendida a los encantos de ésta bonita propuesta vista en la Riviera Francesa, no te preocupes, ¡porque ahora las puedes crear de forma casera y discreta en poco tiempo!

La plataforma de TikTok se ha inundado de tutoriales sobre cómo hacerlo, y hace ya algunas semanas la conocida influencer Millane Friesen popularizó este tipo de make-up con sus divertidos videos que acumulan millones de visualizaciones. Como has podido ver en el clip, si quieres lucir pecas falsas solo necesitas una horquilla, sombras de ojos oscuras o en su defecto polvos bronceadores para dibujar poco a poco sobre la piel pequeños puntos que se convertirán en las manchas más demandadas bajo el sol, ¡y listo! Ahora ya podrás presumir del bronceado más delicado que ha conquistado a las que más saben de belleza.