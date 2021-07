Iris Law presenta en Cannes su nuevo look: pelo rapado y rubio platino

La 74 edición del Festival de Cannes no está siendo solo una gran cita con el Séptimo Arte. Tampoco el regreso de lo mejor de la moda y de las joyas más exclusivas, o la excusa perfecta para recordar looks tan icónicos como el vestido azul de Diana de Gales inspirado en Grace Kelly. Y es que, en cuestión de belleza, el certamen también está marcando sus propias tendencias. Si en la gala inaugural, Annie MacDowell confirmaba las canas como el peinado natural del momento, días después Iris Law propone un estilo igual de atrevido pero en un registro totalmente diferente. La hija de Jude Law y Sadie Foster presentaba en La Croisette su nuevo look: pelo cortísimo teñido de rubio platino.

Vestida de Dior con un diseño que parecía de novia, la modelo de 20 años -una de las nuevas promesas de la industria e icono de la Generación Z- se convertía anoche en una de las estrellas del estreno de The French Dispatch, la nueva película de Wes Anderson. Iris elegía esta ocasión para presentar, oficialmente, un nuevo look que ya había adelantado en sus redes, un corte radical con el que, a principios de julio, se despedía de su larguísima melena. La razón detrás de este cambio radical es el rodaje de una serie sobre los Sex Pistols en la que compartirá reparto con Maisie Williams (Juego de Tronos).

Aunque en su perfil Iris ya había adelantado este nuevo look -primero morena, después ya rubia platino-, la alfombra roja de Cannes fue la ocasión perfecta para estrenarlo en una versión más sofisticada. Sin embargo, no es la primera actriz que acude al festival francés con el pelo rapado por exigencias del guion: en la edición de 2005, Natalie Portman, inmersa en el rodaje de V de Vendetta (estrenada en 2006), hacía lo propio. De hecho, la israelí mantuvo el pelo a lo garçon durante meses, con diferentes peinados. ¿Seguirá estos pasos Iris Law? Lo que está claro es que recuperar de esta forma tan llamativa el pelo cortísimo teñido de rubio platino, y presentarlo en un evento de etiqueta, lo convertirá en tendencia.