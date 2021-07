¿Dudas al elegir el tono de base de maquillaje? Con estos trucos virales, no volverás a fallar

Tanto en el terreno de la moda como en el de belleza, existen dos desafíos complicados de llevar a cabo, pero no imposibles. Por un lado, conseguir los famosos vaqueros perfectos, esos que te favorecen todo el día del año; por otro, encontrar la base de maquillaje idónea para tu piel que encaje con las necesidades y tono. Éste último sigue siendo una de las cuestiones más preguntadas a los expertos temporada tras temporada. Y ahora en pleno verano, cuando la tez está ligeramente bronceada, aún es más difícil dar con el modelo correcto, pero por fin las gurús de belleza han resuelto nuestras dudas.

A la hora de comprar un fondo de maquillaje tienes que prestar mucha atención, porque si optas por un tono erróneo ¡puedes llegar a arruinar todo el look! ¿Cuántas veces has dudado sobre si el color elegido era el correcto? Es cierto que no es una tarea fácil, pero con estos trucos que comparten las amantes del maquillaje y que se han hecho virales en las redes sociales, por fin podrás invertir en este producto con el que conseguirás un resultado impecable. Incluso si prefieres optar por cremas hidratantes con color durante el día a día en los meses de sol, nunca está de más tener en la retaguardia una base que pueda salvarte cuando tienes rojeces, manchitas u otras imperfecciones.

Truco para elegir bien el tono de la base de maquillaje

Como has podido ver en el interesante tutorial de la influencer de belleza Florencia Guillot, acertar con el producto por excelencia del mundo de la belleza, es más sencillo si sigues paso a paso los tips que han revolucionado la plataforma de TikTok. Entre los consejos esenciales, hay uno en el que coinciden los expertos: el tono del fondo de maquillaje siempre debe ser similar al de tu piel, ni más oscuro ni más claro. Lo cual significa adaptarlo en la época de verano y escoger uno más intenso si estás bronceada por el sol.

Aunque sea un técnica popularizada desde hace décadas, no deberías probar el producto en la palma de la mano, ni siquiera en el reverso o en el lateral. Hazlo directamente en rostro, es la única forma de estar 100% segura de que encaja. Si quieres conseguir un resultado más natural en el que la base se mimetize con la piel, pruébalo en la zona de la mandíbula y no olvides esperar que pasen unos minutos, ya que algunas fórmulas necesitan tiempo para que el color se desarolle correctamente. En cambio, si lo que quieres añadir a tu compra son correctores, sí deben ser uno o dos tonos más claros que el rostro. Por último, si lo que quieres es un bronceador, puedes elegir uno más oscuro para crear el efecto contorno.