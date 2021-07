El secreto de las expertas de belleza para que el maquillaje se mantenga intacto cuando hace calor

Cada época del año tiene sus rutinas faciales específicas y ahora con el sol veraniego coronando el cielo azul, es esencial hacer uso diario de los protectores para prevenir manchas y primeras arrugas. Y tras los productos de skin care, llega el momento favorito de las gurús de belleza: la hora del maquillaje. En algunas ocasiones, esas en las que has invertido largos ratos frente al espejo para conseguir un make up perfecto, el sudor puede jugar una mala pasada. Pero tranquila, ¡porque esto no va a volver a ocurrir! Hay varios trucos que han puesto de acuerdo a los expertos del sector con los que sí es posible salir airosa y lucir del día a la noche un rostro de película, sin riesgo a que termines con la piel derretida.

Existen tanto tips de belleza buceando por la red que a veces es complicado dar con el correcto y que realmente funcione. Tras largos días de búsqueda, hemos averiguado cómo hacer frente a esta temida situación que habrás experimentado en los momentos más inoportunos durante los días de verano. Por fin podrás olvidarte de los brillos de más y el sudor de la cara si inviertes en estos cinco productos y sigues los pasos de esta influencer mexicana.

Como bien has podido ver en el tutorial de Florencia Guillot que acumula miles y miles de visualizaciones en TikTok, es imprescindible preparar el rostro antes de empezar, pero también cambiar el orden de algunos de los pasos para que sea más efectivo. Lo primero que debes hacer es pulverizar sobre la piel el fijador de maquillaje, aplicar un primer antibrillos y comenzar con el maquillaje en sí. Tras emplear la base mate para que controle los brillos y se mantenga con las altas temperaturas, vuelve a utilizar el fijador. Después sigue con los demás productos como la máscara de pestañas waterproof. Pero atención, ¡no olvides que primero han de ir los productos en crema y después en polvo! Según comenta la influencer de belleza a lo largo del video, el truco secreto está en utilizar un tónico hidratante antes de sellar con polvos traslucidos. Este item propio del cuidado facial, es clave para que el siguiente paso quede aún más natural y con la sensación de frescor que tanto nos gusta. Si quieres asegurar que funcionará, puedes terminar rociando nuevamente el fijador. ¡Nunca más te preocupará que el maquillaje termine estropeándose en los días más calurosos!