El sencillo truco de belleza con el que lograrás un pelo limpio más tiempo

Conseguir una melena de ensueño digna de una alfombra roja de Hollywood sí es posible. Pero únicamente si sigues todos los días una rutina de cuidados acorde con tus necesidades, haciendo uso de productos de buena calidad, protegiéndolo de los efectos del calor y mantiendo las herramientas en buen estado. Éste último paso, el más importante de todos, es el que suele pasar más desapercibido. ¿Algunas vez has has limpiado el cepillo de pelo? ¿Cuántas? Si nunca has prestado atención a este detalle tan esecial que comparten los expertos del mundo capilar, ahora que han comenzado las vacaciones de verano es el momento perfecto para ponerlo en práctica. Porque al igual que ocurre con las esponjas y brochas de maquillaje, conservar limpio y desinfectado el cepillo que utilizas diariamente para desenredarte, te ayudará lucir un cabello sano, fuerte y sin grasa.

Si te lavas el pelo todos los días y sigue presentándose un tanto grasoso al cabo de las horas, sigue leyendo, porque este sencillo gesto que ha revolucionado las redes sociales se convertirá en tu mejor aliado para decir adiós -por fin- a esta temida situación. Olvídate de productos milagrosos y de las clásicas técnicas para conseguir que no se engrase más de lo normal, porque hemos encontrado el secreto que hará que puedas lucir siempre una melena limpia sin preocuparte por nada más. Atención, porque vas a caer rendida cuando descubras los beneficios sobre mantener el cepillo y sus cedras limpias.

Como has podido ver en el tutorial, el truco para conseguir la envidiable melena con volumen y brillo natural de la usuaria Lilly van Brooklyn, es un video que ya acumula más de dos millones de visualizaciones en la plataforma de TikTok. Se trata de hacer este sencillo gesto al menos una vez al mes, te llevará poco tiempo y cambiará tu vida -y la de tu pelo- para siempre. ¡Pero sobre todo debes hacerlo si aplicas aceite en las puntas! Solo necesitarás un recipiente mediano donde mezclar agua caliente y medio vaso de vinagre de manzana, deja reposar los cepillos en el interior durante una hora. Después enjuágalos bien bajo el grifo, ¡y listo! Volverás a conseguir que estos utensilios se vean como nuevos y no vuelvan a aportar más grasa de lo normal al cabello.