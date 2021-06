Chiara Ferragni visita Madrid con el semirecogido fácil que soluciona cualquier 'bad hair day'

Ha llegado el verano y, con él, nuevas tendencias y la inevitable necesidad de ser prácticas. Practicidad que, en términos de cabello, se agradece con el fin de afrontar un poco mejor la subida de las temperaturas. Es por ello que, al contrario que en los meses de frío, ahora los recogidos más especiales dan la nota y ya son muchas las chicas incluyéndolos en su rutina diaria. En este sentido, destacan los peinados fáciles y todos aquellos que sean capaces de resolver cualquier bad hair day sin mayor esfuerzo. Uno de los más destacados, y que será tendencia en poco tiempo, es el que Chiara Ferragnni ha traído a Madrid: el semirecogido con moño alto vuelve a llevarse y sí, en su versión más atrevida.

- Peinados originales (pero muy fáciles) que han unido a 'millennials' y generación Z

Semirecogido con moño alto, la apuesta fácil de Chiara Ferragni

Imagina ser una empresaria de éxito, con mil eventos diarios y el tiempo justo para los mimos beauty requeridos. ¿Qué haces con tu pelo ante un plan de emergencia? A partir de ahora, cuando tengas mucha prisa, un semirecogido con moño alto al más puro estilo Chiara Ferragni te salvará. La influencer italiana, que aterrizó en Madrid este jueves 18 de junio para presentar un nuevo proyecto con Nespresso, lo hacía con un look básico en combinación del nuevo peinado tendencia del verano de 2021. "Hola Madrid 💖", escribía Chiara en sus redes sociales junto con el selfie en el que se puede ver, al detalle, el nuevo peinado fácil que querrás hacerte cuando cuentes con el tiempo justo. Para elaborarlo no necesitarás más de cinco minutos, pues solo tendrás que recoger la porción de pelo deseada (generosa si quieres copiar el de la italiana), retorcerlo en forma de moño y soltar dos mechones estilo 2000's a ambos lados del rostro. Además, si añades unas ondas suaves, queda mucho mejor.

- Gigi Hadid reinventa el peinado que enamoró a Ester Expósito y María Pombo

"He volado a Madrid para un evento muy especial", escribía Chiara Ferragni en sus redes sociales, bajo una sucesión de fotos en las que muestra su look de pies a cabeza: minivestido negro con cut outs firmado por Miu Miu, salones verde neón y, el protagonista, un semirecogido bien alto, con moño retorcido y mechones a los lados. Añade a tu lista de peinados favoritos de Pinterest este nuevo estilo que, con toda seguridad, te ahorrará pasar por la peluquería (y por la ducha si no tienes tiempo).

Haz click para ver el documental de Chiara Ferragni, donde descubrimos las claves de estilo, su rutina diaria y cómo es capaz de conectar con todos sus fans. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!