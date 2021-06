5 minutos y sin pesas: el entrenamiento de brazos con el que te quedarán mejor los tops de tirantes

No hay nada como las rutinas exprés que se pueden hacer desde casa, una tendencia que triunfó durante el 2020 cuando los gimnasios permanecían cerrados y que continúa imparable a día de hoy. Hasta se ha creado una sesión de teletrabajo a medida para la que no hace falta ni levantarse de la silla y con la que se trabajan todos los músculos del cuerpo en 10 minutos. Si lo que te preocupa específicamente son los brazos, que durante el verano viven su época de destape tras meses escondidos bajo las mangas, hay que reservar una parte del entrenamiento para mimarlos en exclusiva. La buena noticia es que la influencer alemana Caro Daur se ha adelantado al problema creando una serie de movimientos ultra efectivos para los que no hacen faltan ni pesas.

-Tonificar todo el cuerpo a la vez es posible con la 'plancha inestable' de Laura Escanes

Aparte de adorar la moda, Caro Daur es tan aficionada al deporte que hasta cuenta con una plataforma dedicada al fitness para la que ha diseñado un programa transformador de 3 meses. La alemana también sube sesiones rápidas y efectivas a sus redes, como esta específica para el tren superior con la que mantener la tonificación y conseguir que las camisetas de tirantes te sienten mejor que nunca: "No necesitas equipamiento. Se completa en 5 minutos", adelanta Caro sobre un entrenamiento exprés que se realiza de pie y que ya acumula más de un millón y medio de visualizaciones. A continuación, los 5 ejercicios aptos para todas con los que definir los brazos en tiempo récord.

1. El avión

Como calentamiento, Caro comienza con la postura del avión en la que se estiran ambos brazos en forma de cruz y se mantienen quietos durante 60 segundos. Aunque a priori parezca un ejercicio sencillo, la influencer tiene un aviso: "Sentirás como quema, ¡créeme!".

2. Rotaciones circulares

A continuación, mantiene la misma postura que en el ejercicio anterior pero realiza movimientos circulares rápidos y enérgicos hacia adelante durante 30 segundos y con ambas extremidades al unísno. Pasado este tiempo se cambia la dirección, esta vez con círculos hacia atrás a lo largo de otro medio minuto.

-Solo necesitas 5 minutos para tener un vientre más plano en dos semanas

3. Abrir y cerrar

El tercer movimiento son aperturas de brazos en las que la alemana los mantiene en cruz como en el primer ejercicio y luego dobla ambos codos para acercar las manos a la altura del pecho. Es importante que los brazos empiecen a una altura alineada con los hombros y que no desciendan a lo largo de los 60 segundos en los que se realizan las brazadas a buen ritmo.

4. Auxiliar de vuelo

Como las indicaciones de seguridad antes de despegar cuando se sube a un avión, durante los siguientes 30 segundos que comienzan también en cruz, la influencer eleva un brazo hacia arriba hasta que quede totalmente vertical, lo baja de nuevo en horizontal y pasa al otro. El medio minuto restante se realiza la subida con ambos al mismo tiempo y ritmo.

5. Combinación

Este es el momento en el que Caro pone a prueba la coordinación: primero realiza con un brazo una repetición del movimiento auxiliar de vuelo y después cuatro seguidas del tercer ejercicio. Después hace lo mismo con el otro. Una vez se completa esta parte, el entrenamiento termina con la misma secuencia pero con ambos lados al mismo tiempo.