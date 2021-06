Cómo hacer la coleta trenzada de 'Gossip Girl', el peinado de invitada perfecta en bodas de verano

De la pantalla al mundo real en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos looks de series y películas han hecho historia? ¿Y cuántos han pasado a ser tendencia? ¡Muchísimos! Y es que el cine, la moda y la belleza van de la mano, ¡una no puede triunfar por todo lo alto sin la otra! Pero no siempre ha sido así, todo se lo debemos a la gran diseñadora Edith Head quien instauró en 1938 el primer departamento de vestuario en los estudios de Hollywood. De ahí a que estilismos como los que aparecen en los capítulos de Gossip Girl se conviertan en la inspiración ideal para ocasiones especiales. Y uno de los ejemplos más virales que puedes copiar hoy mismo y postularte como la invitada perfecta es la coleta trenzada que llevó el personaje de Serena Van Der Woodsen. Un peinado diferente, cómodo y estiloso que puedes lucir en tu próximo evento si estás cansada de apostar por los recogidos de siempre y prefieres arriesgar.

El paso a paso para hacer la trenza favorita de 'Gossip Girl'

Es cierto que ha pasado más de una década de la primera aparición de esta maravillosa trenza en la pequeña pantalla, pero esta temporada de verano ha vuelto a ser tendencia. ¿La razón? Es idónea para llevar con prendas con escotes a la espalda, vestidos entallados y blusas especiales para no restar a ninguna pieza el protagonismo. Y aunque a priori parezca complicado lograr el mismo resultado sin la ayuda de un profesional ya que llevaría horas y horas frente al espejo, la realidad es que es mucho más fácil de hacer de lo que puedes imaginar.

Con este entretenido tutorial de la usuaria de TikTok Aniam, por fin podrás construir paso a paso el mismo peinado fantasía que llevó la actriz Blake Lively por las calles del Upper East Side a las míticas fiestas con sus amigos. Como bien habrás visto en el video, lo primero que debes hacer es una coleta alta básica. Deja dos mechones apartados en los extremos y divide el resto en tres. Una vez preparas esa base, trenza cada uno de los mechones centrales por separado, consiguiendo tres trenzas clásicas. Ahora, recupera los dos mechones que habías retirado al inicio y entrelázalos desordenadamente, ¡y listo! Ahora podrás convertirte en la invitada ideal con un peinado digno de alfombra roja.