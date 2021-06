Aprende cómo conseguir unos labios más gruesos con maquillaje en tan solo 5 minutos

Hay quiénes desean tener unas pestañas más largas, unas uñas más fuertes o una melena de ensueño con las puntas perfectas y sin daños, pero... ¿quién no ha soñado alguna vez con tener los labios más gruesos? Seguramente te encuentres entre ese alto porcentaje de mujeres que desean conseguir unos labios más gorditos y jugosos, pero sin embargo, no quieras pasar por un tratamiento médico de momento. Por eso, hemos encontrado el truco de maquillaje definitivo que hará parecer que tus labios tienen mucho más volumen y resalten más a simple vista, ¡y no te llevará más de 5 minutos!

Los trucos más virales, incluído el de Aitana, para conseguir unos labios más gruesos (o que, al menos, lo parezcan)

Estamos de acuerdo en que hay cuestiones en el mundo de la belleza como lucir un rostro libre de ojeras, hacerse la línea del eyeliner perfecta o tener los labios más gruesos, que son un absoluto nirvana, y que no todas saben cómo conseguir; sin embargo, cada día aparecen nuevas ténicas, métodos o trucos para conseguir que esto suceda. De hecho, son ya varias las influencers y celebrities que han confesado en sus redes sociales cuáles son sus armas secretas para lucir labios XXL.

En este caso, la cantante Aitana reveló durante la cuarentena que su truco infalible para conseguirlo era utilizar un perfilador de labios en un tono marrón para aportar volumen de forma sutil pero efectiva, y además hacer la línea con cierta curvatura extra para aumentar el tamaño de los mismos. Posteriormente según contaba, hay que rellenarlos con un color similar para no llamar la atención y finalizar el proceso con un toque imprescindible de gloss.

Tan solo necesitas 5 productos de maquillaje y 5 minutos

Hay cosméticos que se han vuelto todo un fenómeno en ventas como el bálsamo de labios nocturno de Laneige (a la venta en Sephora) gracias a vídeos virales en la plataforma de Tik Tok (donde cantidad de mujeres alaban sus beneficios), pero si no quieres invertir mucho dinero y conseguir unos resultados efectivos con los productos que tienes por casa, entonces este vídeo es para ti.

El truco de maquillaje que nos enseña la tiktoker Cande Gallo está inspirado en un vídeo de make up coreano, y como habrás podido ver, puedes realizarlo fácilmente en casa en tan solo 5 minutos y se basa en realizar un maquillaje sencillo con 5 productos principales: bálsamo hidratante de labios, barra de labios color nude, bronceador en barra, iluminador en barra y perfilador de labios marrón.

Paso 1: hidratar los labios con un bálsamo o cacao para que se vean más jugosos y atractivos, y al mismo tiempo no se resequen.

Paso 2: delinear los bordes de los labios con una barra en un tono marrón o tipo nude y difuminar bien con las yemas de los dedos hacia dentro.

Paso 3: aplicar uno poco de bronceador en barra a lo largo del borde del labio inferior

Paso 4: aplicar y sombrear el iluminador en el borde del labio superior (en el arco de cupido especialmente)

Paso 5: marcar con el perfilador una linea pequeñita en las comisuras para dar profundidad (también puedes repasar el delineado de los labios con él)

En el segundo vídeo podrás ver una forma similar de aumentar el tamaño visual de tus labios usando tan solo el perfilador de labios y un gloss en un tono parecido (el mismo truco que usa Aitana), ¡super sencillo y efectivo!