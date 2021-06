Estos son los errores que cometes cuando te alisas el pelo con las planchas

Cuando el calor se instaura en la ciudad y sales de la ducha, ya no utilizas diariamente el secador y dejas que la melena se seque a temperatura ambiente consiguiendo un peinado muy natural. Pero lo que probablemente sí que uses, al menos un par de veces al mes para alguna cita especial, es la plancha de pelo. Esa clásica herramienta de calor fácil de manejar que tienes guardada en el cajón del baño, es con la que puedes crear una melena de ensueño ultra lisa en unos minutos. Pero atención, porque si no la utilizas correctamente, ¡puede convertirse en tu peor enemigo capilar! Aunque parezca muy simple, hacer buen uso de las herramientas de calor no es tan sencillo como se puede creer, de ahí a que los profesionales siempre quieran concienciarnos que no es oro todo lo reluce y hay que tener en cuenta varios aspectos antes de su aplicación. La continua exposición a las altas temperaturas nunca han sido favorables para la piel, pero tampoco para el cabello haciendo que poco a poco se vaya quebrando e incluso quemando. Y he aquí la cuestión, ¿sabes cuáles son los pasos que debes de seguir para no maltratarlo?

Estos son los errores más comunes cuando planchas el pelo

¿Has dudado sobre si estabas planchándotelo bien? ¿A qué temperatura la utilizas? ¿Cuántas veces la pasas por los mechones? ¿Hay que utilizar antes un protector térmico? Si algunas de estas pregunta son las que te rondan por la cabeza sigue leyengo, porque vas a descubrir los errores más comunes para que procures no volver a cometerlos. Y no, no importa que este accesorio lleve años contigo y sea de titanio, -el material que los expertos siempre recomiendan ya que mantienen el calor estabilizado-, porque seguramente en alguna ocasión has caído en las redes de uno de estos fallos. ¿Quieres lucir una melena lisa, fuerte y sana? Descubre el tutorial viral que publicó la influencer de belleza Florencia Guillot en su cuenta de Tiktok que ya acumula... ¡casi 8 millones de reproducciones!

Como bien has podido ver en el video, esta amante de belleza ha destacado 7 tips que debes incorporar y corregir en tu rutina de planchado desde hoy mismo para conseguir el resultado deseado sin miedo a terminar rompiendo la melena.

1. No cepillarte el cabello antes de plancharlo. Es un paso que puede pasar desapercibido, pero realmente si lo haces ya alisarás un poco y ahorrarás tiempo.

2. ¿No aplicas protector térmico? Este interesante producto será el salvavidas de tu cabello, protege -como bien indica su nombre- del contacto directo con las altas temperaturas. Y sí, es esencial hacer hincapié la aplicación en las puntas, una de las zonas más descuidadas por norma general.

3. ¿A qué temperatura pones la plancha? Olvídate de subirlo al máximo, lo recomendado es siempre hacerlo a la mitad para asegurarte que no te quemarás.

4. ¿Cuántas veces pasas por lo mechones? ¿Muchas? Es un gesto típico para ir más rápido, pero cuanto más cabello cojas, más complicado será alisarlo correctamente. Mejor opta por mechones más finos y por partes, así pasarás menos veces la herramienta, ¡y hazlo pausadamente, no tengas prisa!

5. ¿Haces pausas entremedias? ¡No, nunca vuelvas a caer en este momento! Esto hará que el planchado se vea desigual llegando incluso a quebrar algunas zonas.

6. ¿Planchas el pelo cuando aún está húmedo? Es una de las reglas principales que has de seguir, nunca utilices una herramienta de calor, el contacto con la humedad puede llegar a provocar la aparición de bacterias.

7. Y cuando termines el proceso de alisado... ¡hidrata toda la melena!