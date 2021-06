¿No sabes hacerte bien el 'eyeliner'? Con estos 4 trucos fáciles te convertirás en toda una experta

Terminas de aplicar tus polvos bronceadores favoritos, el colorete, las sombras de ojos en tonos marrones y llega el turno del eyeliner, ese fino y delicado trazo de color -normalmente oscuro- que puede salir muy bien y simétrico... o arruinarte el maquillaje. ¿Cuántas veces has desistido y no has vuelto a intentar pintarte la raya sobre el párpado móvil? No te preocupes, no vas a volver a vivir esta situación frente al espejo cuando descubras los 4 sencillos trucos virales para crear una línea perfecta, propia de una experta de belleza, para ampliar la mirada y así seguir centrando el foco de atención en los ojos en tiempos de mascarilla.

Los trucos virales para crear un 'eyeliner' perfecto

Aunque el origen del delineador de ojos se remonta al Antiguo Egipto y a Mesopotamia con la famosa línea creada con khol, no fue hasta los años 20 cuando actrices y personalidades comenzaron a lucirlo de forma muy marcada y oscuro en su día a día. En los 50 ampliaron el mercado beauty con nuevos tonos -marrón, azul y verde-, pero su popularidad se consolidó con el mítico make-up de la célebre actriz francesa Brigitte Bardot con eyeliner ancho e infinito que llevaba en las películas y por las calles de París. Este conocido producto que se usaba como una herramiento de empoderación femenina, ha pasado a ser todo un básico en la rutina de belleza porque favorece mucho: da profundidad a la mirada y una forma más almendrada. ¿Quieres lucir unos ojos más bonitos este verano? El ingenio de la maquilladora profesional Anna Kravchenko y sus entretenidos tutoriales express, han revolucionado la plataforma de TikTok con millones y millones de reproducciones, ¡y no nos extraña!

Como has podido ver en el video, hay cuatro sencillas e interesantes formas de crear el eyeliner perfecto que puedes incorporar hoy mismo a tu rutina.

1. Utiliza una varilla de madera -la típica que usas para las barbacoas- y dibuja verticalmente una línea en uno de sus extremos con el delineador que vayas a emplear. Colócalo unos segundos y pausadamente a ras de las pestañas exteriores y sigue el mismo paso en el párpado móvil para crear la silueta y así poder rellenarlo manualmente sin miedo a que puedas salirte.

2. ¿Hilo dental? Sí, un trozo de esta seda es perfecta para dibujar la raya más fina. Sigue el mismo procedimiento que la versión anterior pintando parte del hilo con el color que vayas a maquillar el ojo y conseguirás un delineado sencillo, delicado y muy sofisticado en cuestión de segundos.

3. Si aún no tienes demasiada práctica, apuesta por la versión de la horquilla clásica, esa que tienes abandonada en el cajón del cuarto de baño. Pinta parte de su interior y colócala un momento sobre el párpado móvil y junto el final del ojo en dirección ascente, rellena el trazado que ha quedado dibujado, ¡y listo!

4. ¿El baño está ocupado y no puedes hacer uso de las herramientas anteriores? No te preocupes, con el extremo de un tenedor -el más pequeño que tengas en la cocina- puedes dibujar la raya recta y elegir la inclinación y longuitud del trazado.