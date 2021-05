¿En qué película está inspirado el radical cambio de look de Lucía Rivera?

A sus 22 años, Lucía Rivera está viendo cumplido su sueño de vivir de la moda, y es que, después de vivir un tiempo en París, ha conseguido establecerse como una de las jóvenes modelos del momento en nuestro país. La hija de Blanca Romero ha conquistado a numerosos diseñadores y compagina sus trabajos sobre la pasarela con editoriales en revistas o publicidad para marcas. Como es habitual para las modelos, Lucía está acostumbrada a cambiar de look en muchos de estos proyectos laborales, a veces de manera permanente y otras de forma efímera. En las últimas horas, ha compartido con sus seguidores una de estas transformaciones, quizás la más llamativa hasta el momento e inspirada en una de las películas más emblemáticas de los últimos tiempos.

Inspiración Julia Roberts

Ayer publicaba en sus redes una imagen que, a pesar de estar en blanco y negro, permitía apreciar el radical cambio de look. En primer plano, posaba mirando a cámara luciendo una nueva melenita a la altura de los hombros, capeada y con flequillo tipo cortina, aunque casi más destacado que el corte era el color. Aunque no se ve el tono exacto, sí que queda claro que es un rubio casi platino, y Lucía tiene claro a quién le recuerda. "Ayer me creía Pretty Woman 🤍" ha escrito, haciendo referencia a la película en la que Julia Roberts oculta su larga cabellera bajo una peluca similar a la que ella luce (porque sabemos que lo de Lucía también es artificial, tal y como ha demostrado en sus stories).

La opinión de sus fans

Sin embargo, aunque Lucía haya dejado clara la inspiración de su impactante (y efímero) cambio, sus seguidores le han encontrado algún otro parecido. A los comentarios que halagan lo guapa que está, entre los que se encuentran el de su madre, se le suman otros como el de una amiga que le dice que 'en realidad es Cruella'. Ante esta comparación, la modelo no duda en contestar que es 'un poco de todo'.