Quemagrasas y con mucha vitamina C: los beneficios de la fruta favorita de Daniela Figo

Preparar tus platos para conseguir beneficios más allá de saciar el apetito es un arte que las celebrities ya tienen más que aprendido y del que hacen gala a través de las redes para suerte de sus seguidores. Si tú también te consideras una foodie saludable entonces te interesará saber, por ejemplo, que el té favorito de Tamara Falcó es rico en probióticos, que ayudan a controlar los brotes de acné o mantener un sistema digestivo saludable. En cambio, Jennifer Lopez se centra en lo que no hay que comer y por eso evita el azúcar en la medida de lo posible, un hábito con el que te aseguras envejecer más despacio. Como alternativa si eres golosa pero quieres seguir los pasos antiedad de la del Bronx, Daniela Figo acaba de compartir cuál es su última obsesión para picar entre horas.

Poder antioxidante

Los frutos del bosque forman parte de cualquier dieta antiaging debido a la carga de vitamina C que acumulan. Una sustancia sobre la que los expertos de Altrient, marca especializada en suplementos de salud, señalan que "mejora la absorción de hierro y es esencial en la formación del colágeno. Si quieres una piel más radiante y un cabello más fuerte, la vitamina C juega un papel importante para que esto se haga realidad. No sólo tendrás una piel y un cabello más saludables, sino que los mantendrás". Además de recomendar su Liposomal Vitamin C, también recuerdan que "actúa como antioxidante, protegiendo las células contra los daños causados por los radicales libres. Producidos por los agentes tóxicos de la polución medio ambiental". Multiples beneficios que Daniela consigue a través de un delicioso bowl repleto de moras, frambuesas y arándanos.

En el caso de los arándanos, destacan porque "son una de las frutas con mayor cantidad de propiedades antioxidantes -gracias a sus antocianinas- y además son una buena fuente de fibra, de vitaminas -sobre todo Vitamina C -y de minerales como calcio y potasio", señala el experto nutricionista Sergio González, de Nutriheart, quien añade que "todas estas cualidades nos llevan a decir que los arándanos, dentro de un estilo de vida saludable, pueden ayudar a mejorar la tensión arterial, el perfil lipídico y a reducir el efecto de los radicales libres". Y si te preguntas cómo se exprimen mejor sus beneficios, Raquel Conty, dietista-nutricionista de Fitnatura, revela que "en el caso de los frescos y congelados, mantienen sus propiedades y nutrientes esenciales. En cambio, desecados y calentados pueden perder parte de estas propiedades".

El 'snack' ideal para la operación prebikini

Aparte de buenos para la piel, los expertos destacan a los frutos rojos como perfectos para mantener un peso ideal. De hecho, la dieta antiedad del famoso Dr. Nichollas Perricone los señalan junto a las fresas como alimentos que no pueden faltar porque los "potentes antioxidantes con bajo contenido glicémico son claves para conseguir un rostro más joven y lleno de vitalidad. Además, ayudan a reducir la grasa corporal acumulada, que normalmente se ‘fija’ a través de alimentos con un índice glicémico superior a 50".

Y como última razón para copiar a Daniela es que su aperitivo resulta útil a la hora de combatir el hambre emocional (impulso de comer sin apetito sino como vía para sentirse mejor) gracias a que favorece el buen humor: "Arándanos, fresas, moras... todos ellos contienen ciertos componentes que ayudan a la producción de serotonina y endorfina, las hormonas 'culpables' de la felicidad. Ricos en Vitamina C, al igual que la naranja, son potentes antioxidantes y, además, este nutriente disminuye el estrés psicológico", aseguran desde la marca experta en salud y bienestar Juice Plus+ sobre el picoteo healthy de la hija de Helene Svedin y Luis Figo.