Lo que la nueva imagen de Amaia Salamanca revela sobre sus próximos proyectos

Año nuevo, vida nueva... ¡y pelo nuevo! No necesariamente tiene que cambiarse de un cambio de look radical, pero sí de adoptar hábitos hacia unos cuidados más específicos, aumentar la dosis de mimos que le ofreces, reducir las decoloraciones, el uso de herramientas de calor... Todo eso es lo que Amaia Salamanca, nueva embajadora de Pantene, ha decidido hacer. La actriz tiene nuevos proyectos que incluyen presumir de su melena castaña y, por supuesto, cuidarla mucho más que nunca.

Amaia Salamanca estrena mediamelena castaña con ondas estilo 'retro'

"Pues no me lo pienso más. Estoy feliz de compartir con vosotros que empiezo a formar parte de la familia Pantene junto a Paula Echevarría, María Castro, Mario Vaquerizo y Ángela Ponce", escribía Amaia Salamanca bajo esta foto. "Orgullosa de unirme a esta diversidad en la belleza donde un pelo fino también puede ser un pelo pantene", concluía la actriz, que en los últimos meses ha llevado su cabello más oscuro, apostando por castaños cobrizos en vez de su característico rubio. La razón de este cambio fue el rodaje de Todos mienten, la nueva serie que protagoniza y cuya grabación terminó a finales de enero. Pero, según parece, le ha debido gustar este nuevo look, dado que lo está manteniendo después de despedirse de Sofía, personaje que interpreta en esa producción de Movistar+.

Precisamente aprovechaba la presentación de ayer para hacer alusión a lo mucho que su melena necesitaba un reset de sus constantes cambios de looks, entre otros factores: "Mis puntas quebradizas, al final con todas las decoloraciones que llevo, los tintes, las tenacillas, el calor que te aplican en el pelo muchas veces...", enumeraba las razones por las que esta tarea de belleza era necesaria.

Además, la actriz ha aprovechado para estrenar tendencias de primavera tales como un vestido midi en batista bordada de The 2nd Skin Co, unos salones en ante bicolor pastel de Mascaró y joyas en oro rosa, diamantes y cerámica de Rabat. Así se empieza un año con buen pie: con las pilas cargadas, ilusionada por los nuevos proyectos y con un cambio de look de lo más favorecedor.