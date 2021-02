María F. Rubíes muestra con naturalidad su problema: 'Mi piel está boicoteándome'

Las conversaciones sobre acné son cada día más comunes y la mascarilla es la causa de que los dermatólogos reciban cada día más visitas por este tipo de problemas. Apuntarte a la doble limpieza, llevar menos maquillaje, asegurar la hidratación sobre todo en las zonas que entran en contacto con el tejido sanitario o esperar a que los cosméticos se absorban del todo son algunos de los consejos que daban los expertos allá por el mes de mayo para evitar las imperfecciones en la medida de lo posible. Incluso Khloé Kardashian, una de las hermanas del 'klan' más famoso de la telerrealidad, quiso compartir sus trucos para mantener los granitos a raya. Sin embargo, poner en práctica todos estos tips no garantiza un cutis perfecto, de hecho, María F. Rubíes ha utilizado sus redes para mostrar su piel sin filtros y hablar de cómo el estrés ha podido jugar un papel fundamental en el brote que le ha salido en ambas mejillas.

"Buenos días chicos y chicas. A todos los que me decís siempre que tengo la cara fenomenal y la piel perfecta os quiero enseñar como están mi piel y mis ojos en estos momentos", anuncia María en un vídeo en el que acerca la cámara hasta conseguir un primerísimo plano de los perfiles de su rostro. Para mostrar una imagen real del acné, la influencer incluso ha compartido una foto que se hizo para enviarle a su gran amiga y colega de profesión: "Hello everyone. Creo que en el vídeo no se aprecia bien bien :). (Esta foto se la mandaba a mi María Pombo porque no daba crédito 🤣🤣🤣)". En la grabación, la madrileña se abre por completo ante sus seguidores para explicar las posibles causas del brote, una cercanía que demuestra lo mucho que confía en sus fans.

"Parece que voy a llorar pero no. Lo que pasa es que estoy muy cansada porque el niño no duerme bien. Como sabéis, tuvo enfermedad por reflujo, lo pasamos bastante mal. Luego pues se ha acostumbrado a brazos entonces no duerme bien", revela la influencer sobre lo poco que descansa y las precupaciones de su nueva etapa como madre que le han provocado esta falta de energía. Y continúa diciendo: "A esto súmale la obra de la casa, el llegar a tiempo, la mudanza... Pues mi piel está boicoteándome", explica María con una media sonrisa.

Para combatir el problema, la mamá de Nico ya ha puesto en marcha un plan de ataque: "Voy a intentar tomarme en serio lo de dormir, ir a un dermatólogo y os voy a ir contando poco a poco, ¿vale? Porque esto es muuuy fuerte". Eso sí, el humor no le falta a la hora de relatar el problema, una actitud positiva con la que puede inspirar a muchos de sus seguidores que estén pasando por una situación parecida a la suya. Como reflexión final, María quiere recordar que no es el fin del mundo, pero que existe un motivo por el que se lo toma tan en serio: "Digo que es muy fuerte porque quienes me conocéis y me seguís desde hace tiempo sabéis que yo hasta hoy jamás había sufrido de acne but THIS IS LIFE 😄 os voy contando!", concluye la influencer a grito de "Así es la vida" para enfrentar la situación con filosofía.