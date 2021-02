5 cambios fáciles que te ayudarán a perder peso sin necesidad de hacer dieta

Según una encuesta realizada por la Sociedad Española de la Obesidad, un 44% de los españoles han engordado de entre 1 y 3 kilos desde que el COVID llegó a nuestras vidas. La reducción del ejercicio físico, el sedentarismo por obligación y comer de más por ansiedad o aburrimiento han sido los principales causantes de esta tendencia... pero ha llegado el momento de ponerle punto y final. La buena noticia es que para perder peso no es necesario estar a dieta toda la vida, privándote de todo lo que te gusta y renunciando a planes que impliquen comidas y cenas fuera. De hecho, solo necesitas incluir en tu rutina cinco gestos súper fáciles que, aún así, supondrán un cambio notable.

Cambios saludables en la alimentación que harán que adelgaces más rápido

Un error muy común es pensar que se come sano y, aún así, no verlo reflejado en el espejo ni en la váscula. Esto puede deberse a que hay ciertos alimentos que se promocionan como "saludables" y en realidad no lo son. Identifícalos y haz los cambios precioso, notarás la diferencia. Un buen ejemplo es pasarse a lo integral y desprenderte de la pasta, el arroz y el pan blancos. Estos últimos harán que te sientas más hinchada y no tienen un aporta nutricional tan interesante.

Acostumbra a tu paladar a olvidarse del azúcar

Es normal que sientas la necesidad de endulzarlo todo, sobre todo las bebidas como el café o el té. Sin embargo, está demostrado que es cuestión de acostumbrar a tu paladar a no tomar azúcar, de forma que cuando lleves un tiempo sin hacerlo no quieras volver a tu hábito anterior. Si bien existen edulcorantes menos nocivos que este, lo ideal es aprender a prescindir de cualquier tipo desde el principio. Dicen que conseguir instalar un hábito en tu vida solo requiere de 21 días, por lo que en menos de un mes serás otra persona.

Ejercicio físico: en pequeñas dosis, pero diario

Más que la intensidad, es la constancia. No hace falta que te mates a abdominales, a hacer glúteos, piernas y brazos todo el mismo día. Elige a tu youtuber fitness favorita y entrena durante 20 o 30 minutos. Deja un día de descanso entre entrenamientos, si así lo prefieres, y puedes estar segura de que notarás la diferencia. Se trata de encontrar un hueco en tu día a día para el ejercicio físico, sea el que sea. Es más importante dedicarle un rato cada día que solo un intenso día de la semana.

Otro cambio saludable en términos de actividad física es prescindir del uso del transporte público. Si puedes ir andando, hazlo. Evidentemente tendrás que madrugar más y/o salir de casa con más antelación, pero tu cuerpo lo agradecerá. Caminar a paso ligero es uno de los ejercicios cardiovasculares más efectivos y, para amenizarte el proceso, ve escuchando música, tu podcast favorito o llama a tus amigas para poneros al día. Se te pasará el tiempo volando y habrás andado más kilómetros diarios de lo normal.

Bebe agua durante todo el día

A estas alturas de la vida, ya sabes que beber al menos dos litros de agua diarios tiene más pros que contras. Y es que además de eliminar toxinas, evitar dolores de cabeza, embellecer la piel, regular la temperatura corporal, mejorar el sistema inmunológico y reducir el riesgo de problemas cardíacos, también ayuda a perder peso. Concretamente, favorece el proceso de digestión y contribuye a acelerar el metabolismo. Por otro lado, el agua también elimina subproductos de la grasa, ayuda a perder un poco el apetito y, todo ello, sin un solo gramo de aporte calórico. Sin embargo, si beber agua durante todo el día te resulta aburrido y tiendes a olvidarlo, conviértela en té (sin azúcar) cuando así te apetezca. Otra idea que ayuda mucho es tener siempre una botella de un litro a tu lado, así irás bebiendo poco a poco, rellenándola cuando se acabe y podrás controlar la cantidad.

¿Picoteo entre horas? Sí, pero ¡sano!

Está demostrado que comer algo a media mañana y a la hora de merendar hace que llegues a las comidas más grandes con menos hambre, lo cual también ayuda a perder peso. Pero, ¿qué comer en estos momentos del día? Tienes varias opciones y, de entre ellas, la mejor es una pieza de fruta de tu elección. También los frutos secos, en pequeñas cantidades, son una muy buena opción al aportar grasas saludables que te mantendrán más saciada hasta la próxima comida.