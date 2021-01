El poderoso mensaje de Chiara Ferragni al empezar el tercer trimestre de su embarazo

¡Katy Perry, Gigi Hadid o incluso María Pombo! Cada vez son más las celebridades que rompen con la idílica imagen de la maternidad. Que si malestar general, agotamiento o incluso la realidad del posparto son algunos temas que han tratado en sus perfiles. Una forma muy natural de vivir su embarazo y, de paso, mostrarse sinceras con sus seguidores (ya que las tres precisamente son conocidas por la cercana relación que mantienen con sus fans). A la lista podemos añadir a Chiara Ferragni, que también ha reivindicado los cambios que está experimentando embarazada por segunda vez (esta vez de una niña ✌️). La italiana, que lleva un año más activista que nunca, ha lanzado un mensaje muy inspirador en su perfil que sus millones de followers han aplaudido.

- Por si te lo habías perdido, Chiara Ferragni lleva haciendo 'twinning' con su hijo toda la Navidad

Este sábado, y ya de lleno en el tercer trimestre de su embarazo (sale de cuentas en marzo) Chiara subía una imagen de su barriguita posando en lencería con un pie de foto inspirador: "Me siento yo misma ✨". Y eso que, a diferencia de cuando estaba embarazada de su hijo Leone, está experimentando otros cambios como el hecho de sentirse más hinchada llegando incluso a pedirle consejo a sus fans. Pero las molestias no cambian que la italiana está felicísima de vivir por segunda vez la experiencia. Ya que desde que Fedez y ella comenzaron su propia familia, habían hablado en varias ocasiones de lo mucho que les gustaría ampliarla.

Críticas constantes

Ya dando sus primeros pasos en el mundo de la moda hace más de 10 años, Chiara ha estado siempre expuesta a las críticas sobre su aspecto físico. De hecho, si al principio podían afectarle las opiniones negativas ahora prefiere contestar con humor dejando claro que ella se gusta tal cual es. Y no, sus embarazos no han sido la excepción. También en esta etapa de su vida recibe constantemente comentarios. Pero la empresaria ya no se permite pasarlo mal. Si algo ha conseguido en estos años es aceptarse (y más importante, quererse muchísimo) incluso cuando su cuerpo se ve sometido a los cambios del embarazo.

- Chiara Ferragni toma la delantera a sus 'haters' con su último posado en bikini

El mejor ejemplo

Que Chiara comparta con el mundo una imagen con su nueva forma física es toda una declaración de intenciones de que no se avergüenza, sino que vive con orgullo lo que está sucediéndole a su cuerpo. Es más, la seguridad con la que afirma que se siente ella misma ha conseguido que sus followers aplaudan su publicación. "Asombrosa, amor mío", escribió su madre, su mayor fan. "Guapísima tú. La tripita. Todo" o "Eres un ejemplo buenísimo para todas las niñas, adolescentes, mujeres y madres que te siguen", escribieron también sus seguidores debajo de la imagen.