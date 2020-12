El divertido mensaje que Sara Carbonero ha publicado con su foto favorita

Aunque el reto #Minichallenge que conquistó a actrices, modelos e influencers desapareció hace un tiempo, todavía son muchas las que, sin necesidad de un hashtag que lo justifique, siguen recordándose a sí mismas cuando eran pequeñas. Así lo hizo hace pocas semanas Danna Paola, de Élite. También Chiara Ferragni, quien fue un paso más allá, recréo una de sus fotos de bebé más reconocidas. Sin embargo, la última en subir su propio miniyo ha sido una conocida periodista que, de hecho, ya se presentó al #Minichallenge con la misma foto... ¡Y arrasó!

Sara Carbonero recupera su foto favorita de cuando era pequeña, datada de los años 80

"Hoy me he levantado así, Muy 80", escribía Sara Carbonero debajo de esta entrañable foto de cuando era pequeña. "Luego os digo la crema que utilizo. 🤷🏻‍♀️", concluía bromenado. El retrato en cuestión es uno de los favoritos de la presentadora ya que no es la primera vez que la sube y, sin embargo, sus seguidores siguen igual de entusiasmados con ella que el primer día. "Ay! ❤️❤️", escribía en la sección de comentarios Aurora Carbonell. También Maribel Verdú ha querido dedicar unas palabras a su amiga, así: "Tan linda ya...". Por otro parte, Giorgina Rodríguez se dedicaba a dejarle un sencillo pero sentido corazón rosa.

Si eres seguidora fiel de Sara Carbonero, eres plenamente conocedora de su gusto por los throwbacks (fotos pasadas) y de lo mucho que le gusta compartirla con sus millones de seguidores. Esta otra foto es prueba de ello. Bajo la misma, la periosita volvía a hacer referencia a los años 80 de la forma más divertida: "Haciendo pucheros desde 1984".