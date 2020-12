Pilar Rubio y Eva González coinciden en el maquillaje que mejor sienta con mascarilla

Es un hecho y las marcas de belleza lo admiten: la mirada no solo se ha convertido en la protagonista del rostro, como consecuencia, las ventas de labiales han descencido y según un estudio de Captify las búsquedas de maquillaje de ojos ascendieron un 52% desde mayo de 2020. Lejos de tratarse de una casualidad, el uso obligatorio de la mascarilla sanitaria es la causa de que muchas se hayan animado a poner a prueba su pulso con el eyeliner o de que dar con el corrector perfecto para camuflar por completo las ojeras sea el deseo de la mayoría. Como inspiración para que este rasgo destaque más que nunca, Pilar Rubio y Eva González acaban de coincidir con el look que consigue que los ojos parezcan más grande y abiertos. El secreto es un paso a paso en el que no se olvidan de las cejas y en el que las sombras en tonos tierra se coronan como universalmente favorecedoras.

Cejas definidas con el 'browning'

Con esta imagen en la que posa con una mascarilla de la marca MO, Pilar Rubio demuestra lo importantes que son las cejas a la hora de enmarcar la mirada. Los expertos han bautizado a la técnica que consigue un diseño perfecto como browning y David Deibis, Maquillador oficial de RevitaLash Cosmetics, explica en qué consiste: "Denomino Browning a la técnica de relleno y fijación de las cejas con aspecto ligeramente desordenado", aclara el experto y aclara que "consiste en rellenar con un fino lápiz las zonas que más personalidad dan, como el extremo hacia el entrecejo o el área de la curvatura, y peinas y fijar con un gel con color que complete el efecto relleno y deje un acabado descuidado altamente estudiado".

Las sombras universalmente favorecedoras

Existen colores que sacan lo mejor de algunos iris, por ejemplo, si tienes los ojos verdes habrás comprobado que los tonos ciruela o morados consiguen que parezcan aún más bonitos. En el caso de los marrones, son los pigmentos verdosos los que mejor sientan. Sin embargo, hay una gama que funciona igual de bien sin importar quien la lleve y esa es la de los tierra, justo la que lucen tanto Pilar Rubio como Eva González en sus looks con mascarilla. Para conseguir un ahumado sutil con el poder de levantar la mirada, la maquilladora Sonia Marina tiene un consejo: "Oscurece la 'V' externa (zona del rabillo del ojo) con una sombra oscura. Aquí es donde suele marcarse más la caída del párpado y de esta manera daremos profundidad y conseguiremos que se eleve y se alargue".

El delineado perfecto

Otro paso con el que el color de ojos destaca mucho más y de paso se define su forma es el delineado. Este gesto con efecto pop instantáneo llega en su versión más discreta con el tightlining, la técnica para enmarcar la mirada con un resultado que también es apto para el día: "El delineado debe ser muy sutil, hay que aplicarlo en la zona interna del párpado superior, logrando un efecto de mirada intensa, pero con un maquillaje casi imperceptible", revelan los expertos de la marca de belleza Bionike. Además, Eva tiene un truco con el que conseguir una expresión más felina que consiste en maquillar la esquina del lagrimal con el mismo lápiz negro, como se ve en su selfie con mascarilla. Para que el look aguante horas intacto las fórmulas de larga duración son la mejor opción.

El poder de la máscara

La mayoría de los maquilladores están de acuerdo en que ningún maquillaje de ojos estará absolutamente completo sin la máscara de pestañas. Para que el resultado sea perfecto, el movimiento que se realiza con el cepillo es clave: "Las pestañas no son completamente verticales y siempre hay que mover el cepillo en zig-zag para que queden bien separadas y no se apelotonen. Otro error es aplicarla de la misma manera en las pestañas inferiores. En ese caso es mejor colocar el cepillo a ras de la raíz - con menos producto - y moverlo suavemente de un lado a otro", explica Eliecer Prince, National Makeup Artist de Guerlain. Como consejo final, el maquillador señala al número de capas adecuado para conseguir el equilibrio ideal: "Con una no se consigue rizarlas y con tres lo más seguro es que salgan grumos. Lo ideal es aplicar dos capas".