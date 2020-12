Sara Sampaio triunfa con esta foto de su infancia en el reto viral del momento

Este 2020 ha sido el año de los retos virales, desafíos con los que animarse en tiempos de cuarentena y que llenaban las redes de vídeo e imágenes muy divertidas en los que muchas ponían a prueba su imaginación. Un buen ejemplo fue el boom de las rutinas de ejercicio caseras, sesiones que las celebrities hacían más llevaderas a través del famoso Nanana Challenge At Home que completaron Marc Bartra y Melissa Jiménez en marzo o el Roll Up Challenge que superó Paula Ordovás entrenando con rollos de papel higiénico incluidos. Otra tendencia que arrasó en abril fue el #QuarantinePillowChallenge de abril, en el que había que diseñar un vestido de fiesta tan solo con una almohada y un cinturón. A pocos días de darle la bienvenida a 2021, surge otra moda virtual a la que ya se ha apuntado Sara Sampaio y que consiste en compartir las fotos que quieran sus seguidores. Una de las peticiones ha consistido en que suba un recuerdo del momento en el que más corto haya tenido el pelo y su respuesta ha sido de lo más tierna:

-La trenza de Sara Sampaio es la que mejor sienta cuando llevas escote

El reto comienza con esta frase que publica la que quiera superarlo: "Enséñame una foto de..." y es ahí donde los seguidores escriben su petición. En este caso le han preguntado a la de Oporto que cuál es la imagen en la que llevaba el pelo más corto y ella ha rescatado este bonito recuerdo de cuando era un bebé. Es comprensible que la modelo haya tenido que echar la vista tan atrás para completar la tarea puesto que, desde que comenzara su carrera hacia el éxito en la industria de la moda allá por 2007, año en el que ganó un concurso de belleza organizado por la marca Pantene, su supermelena siempre ha formado parte de su look. De hecho, durante la cuarentena los mechones le han crecido tanto que muchos de sus fans piensan que lleva extensiones. "Demasiado pelo falso, arruina el look", le dijo un usuario, a lo que ella no dudó en contestar: "¡No es falso cariño!".

-Amaia Salamanca comparte la foto más tierna de su infancia

Y el desafío no termina ahí, también le han pedido que suba una foto de cuando estaba en el colegio y Sara ha completado el reto con esta imagen en la que luce un flequillo y la media melena que Amaia Salamanca también llevaba en su infancia: "De aquella, mi juego favorito era subirme encima de los armarios... 🐭El de mi madre, cortarme el pelo cada vez más corto 😂", escribía la madrileña. Además de recuperar recuerdos de su niñez, Sampaio ha publicado el último selfie que guarda en su móvil, una captura de sus perros, su look favorito de alfombra roja o la primera sesión de fotos en la que participó como modelo. Todo un viaje por la vida de la portuguesa con el que supera con creces el último challege viral del año.