La manicura navideña de Laura Escanes es la que mejor queda con uñas cortas

Además del maquillaje de ojos, el uso de la mascarilla sanitaria también ha provocado que la manicura se vuelva cada vez más importante. Si tú tampoco te saltas la cita con el salón de belleza desde la desescalada, estarás al tanto de las tendencias invernales que viajan desde la reinvención del rojo tradicional hasta los diseños que imitan el efecto del carey. Como fuente de inspiración antes de elegir tu look navideño, fíjate en las celebrities, pues ellan son las primeras en estrenar lo que se lleva y, si Rosie Huntington-Whiteley anunciaba en septiembre el regreso de la manicura francesa con la que mejor quedan los anillos, ahora es Laura Escanes quien va a convencerte de que los apliques metalizados son la opción navideña más bonita, sobre todo si tienes las uñas cortas.

"Aprender a perder. Lo tengo tatuado en el brazo. Ayer leía el texto que escribí hace tres años y sigo recordándomelo siempre que puedo. Qué importante es saber que estamos aquí por lo que ganamos, pero más aún por lo que perdemos". Con esta reflexión Laura presume en las redes de su nueva manicura, un look que convencerá a las más clásicas que quieren que sus manos se conviertan en su mejor complemento esta Navidad. Sobre base transparente que deja ver el color real de la uña, la purpurina y los apliques plateados con forma de estrella son los encargados de darle el toque festivo al diseño de la influencer, una tendencia que ya anunciaban los expertos a principios de diciembre.

Y es que, si bien el rojo siempre es una apuesta segura durante la temporada festiva y muchas son las que se inspiran en el atuendo de Santa Claus para elegir manicura, los especialistas señalan alternativas igual de bonitas para estas fechas: "La purpurina dominará así como los esmaltes metalizados, un triunfo asegurado en los nail art, sobre todo en las fiestas por Navidad. En cuánto a colores, el rojo es un clásico en estas fechas junto al blanco, el dorado o el verde pino, también el burdeos o el marrón, que arrasa tanto en esmaltado completo como siendo parte de cualquier diseño o dibujo", revela Jennifer Silverio, manicurista de ORLY.

La opinión de los fans de Laura no se ha hecho esperar y son muchas las que van a imitar la manicura de su ídolo para lucirla estas fiestas: "Me encantan 👌💓💅", "Q bonitas las uñas 💜💜💜", "Que uñas tan tan bonitas", "Me encantan las uñitas brilli brilli y estrellitas", "Qué gran verdad, por cierto, monísimas las uñas", "Me encantan las uñas!", e incluso se mandan la imagen unas a otras para que nadie se pierda el look navideño de la influencer, "Mira que uñas más chulas para hacértelas 😍". Y es que, si hubiera que elegir un momento del año en el que la purpurina y las estrellitas metalizadas son una (muy) buena ideal, ese tiene que ser Navidad.