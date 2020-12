Amaia Salamanca comparte la foto más tierna de su infancia

Cada vez que una celebrity rescata una instantánea de su infancia las redes se revolucionan. Un ejemplo perfecto es el de Emily Ratajkowski, quien a principios de año publicaba esta foto en la que abraza a un gatito con ternura. Las hermanas Kendall y Kylie Jenner también han compartido algunos momentos de su niñez, como esta imagen en la que posan junto a sus padres en la que demuestran que ya apuntaban maneras como precursoras de tendencias. La última en abrir el baúl de los recuerdos ha sido Amaia Salamanca con una captura que ha desatado cientos de comentarios entre sus amigos y sus fans. Además de decirle lo monísima que era, muchos aseguran que la actriz no ha cambiado prácticamente nada y también que la melenita le queda muy bien, a pesar de que la actriz bromee con que su madre no paraba de cortarle el pelo.

"De aquella, mi juego favorito era subirme encima de los armarios... 🐭El de mi madre, cortarme el pelo cada vez más corto 😂", se ríe Amaia al compartir esta foto en la que mira a cámara con sus grandes ojos azules y una melena a la altura de la mandíbula que, aunque en ese momento no lo supiera, iba a convertirse en una de las tendencias estrella del año 2020. Después de publicar la imagen, cientos de amigos y fans han llenado la sección de comentarios con frases de cariño: Ariadne Artiles, por ejemplo, ha reaccionado así: "😍😍😍😍 que cosa más linda ❤️"; Xenia Tostado, la que fuera su compañera en la serie Sin tetas no hay paraíso, tampoco se ha resistido ante mini Amaia y le ha dejado un "Que cosa más bonita!!❤"; o Thaïs Blume, junto con quien también trabajaba en la famosa serie y que le dice lo poco que ha cambiado, "Tienes la misma carita, tía ♥️ Qué ratona😍".

Y los comentarios no acaban aquí, Natalia Verbeke le ha dejado un "Estás igual!!!!!!", Maribel Verdú ha escrito "O sea...morir de amor directamente. 🤍🤍🤍🤍🤍🤍", Megan Montaner teclea un cariñoso "Pollito precioso! ❤️😍" y el actor de Cuéntame cómo pasó, Pablo Rivero, un sencillo "Muero 😍". Los seguidores de la artista también han sucumbido ante la foto de la infancia de su ídolo y muchos aseguran que ya desde entonces se notaba que iba a triunfar.

"Que hermosa incluso de pequena😍 ya con la cara de una futura estrella del cinema... ", "Estas igual que pasada 😍", "Igual de guapa"... y también hay una parte de los comentarios en los que muchas se sienten identificadas con la divertida costumbre de la madre de Amaia: "Es que peinar a las hijas es un drama jajaja", "Estás igual! Jaja tengo una madre parecida🤦🏼‍♀️", "Es q con esas cara..,podrías no tenes pelo...y tu madre seguir cortandolo...bella", "La mía hacia lo mismo porqué era mucho mas cómodo, nunca le gustó hacer coletas" o "Me recuerda que tu madre y la mia tenian el mismo juego favorito 😂 pero he de decirte que yo sali peor parada!!". La conclusión es que la intérprete ha triunfado gracias a este regreso al pasado con el que sus fans conocen un lado más íntimo de su vida.