¿Y tú de quién serías, de Stella Banderas o de Kim Kardashian?

Cada vez son más las celebridades que se lanzan a la aventura y prueban nuevas profesiones. Es el caso, por ejemplo de Victoria Beckham, que aunque arrasa como diseñadora, se ha atrevido a sacar su línea de belleza. También el de Eve Jobs, la hija de Steve Jobs, dando sus primeros pasos como modelo (¡preparaos, Bella y Kendall!). La última en experimentar ha sido Stella Banderas Griffith, quien, pese a llevar la interpretación en la sangre por partida doble (es la única hija que tuvo Antonio Banderas con Melanie Griffith) ha preferido tomar un camino muy distinto al de sus padres con su marca de lifestyle en la que, por lo pronto, lanzará un perfume. Y, teniendo en cuenta que Kim Kardashian lleva arrasando en este sector desde hace años -e incluso se plantea saltar a la decoración-, ¿cómo decidirnos entre la colonia de una o de otra? Para la fragancia de Stella habrá que esperar unos meses (estaría a la venta en febrero del año que viene), mientras que la de la creadora de KKW Beauty ya se encuentra disponible, ya que la presentó a finales de noviembre. Sin embargo, tenemos claro que se convertirán en dos de las más buscadas en 2021.

Lo que convierte en especial el proyecto de Stella, es que busca ser más que un perfume, algo que equilibre el cuerpo, el alma y el planeta. De ahí que Lightbound, el nombre que recibe la firma que ha creado la hija del actor, sea el resultado de su pasión por el yoga, el naturalismo y el reiki. "Desde que era una niña he coleccionado perfumes. Mi amor por las esencias, el ritual de usarlas y el poder de centrarse en uno mismo me inspiraron a crear uno propio. Durante los dos últimos años he estado trabajando en un perfume sostenible y hecho a mano que estará disponible en 2021", comenta en el perfil de su nuevo proyecto.

El aroma de Málaga y Nueva York

Para ella, la memoria olfativa es fundamental, de hecho ha querido que la fragancia conecte con algunas de sus cosas favoritas. "Es una mezcla inspirada de recuerdos y olores de la Semana Santa", decía hace unos días en la cuenta de la marca (y es que se encuentra muy orgullosa de sus raíces españolas). Aunque las notas estarían fusionadas con su parte norteamericana. Otro de los aromas que se podrían apreciar corresponderían a un postre, concretamente al Frozen Hot Chocolate del restaurante neoyorquino Serendipity. Por las primeras imágenes que ha compartido, la estética no podría ser más minimalista: botes de cristal sencillos y transparentes con el clásico tapón cilíndrico.

Pasión por notas frutales y florales

Por otra parte, también inspirados en la luz, estarían los 'cristales' de Kim Kardashian, el nombre que reciben sus últimos perfumes. La colección KKW Crystal se centra sobre todo en olores primaverales y, cada frasco, estaría protagonizado por una flor o fruta diferente. De manera que la empresaria ha recogido las esencias del melocotón, la rosa, la vainilla, el musgo, la peonía o la gardenia para acompañar tanto por el día como por la noche, ya que son aromas muy versátiles. Además, el diseño inspirado en el cuarzo cristalizado, hacen que sean un recipiente precioso, pero también un elemento decorativo más de la habitación, perfecto para aquellas que quieren tener siempre la colonia cerca.