Ve pidiendo cita en tu peluquería porque Gigi Hadid ha estrenado el flequillo largo definitivo

Al parecer, estamos ante una poderosa ola de cambios de look en el mundo celebrity. Y es que en las últimas semanas hemos visto a Kylie Jenner teñirse de pelirrojo, a Kim Kardsahian volver al corte 'bob' y a Laura Escanes darse las mechas rubias que mejor quedan a las catañas claras. Pero el último pequeño (gran) cambio pertenece a Gigi Hadid. La modelo, que es motivo de noticia cada dos por tres desde que dio a luz a su pequeña, acaba de convertirse en la fuente de inspiración que buscabas si estabas planteándote cortarte el flequillo.

Gigi Hadid es la prueba de que el flequillo estilo cortina queda bien a todas

La recién estrenada mamá es, entre otras cosas, claramente identificable por su larga y envidiable melena rubia y ondulada. Aunque las modelos suelen cambiar de look con bastante frecuencia, ella siempre se ha mantenido clásica y dentro de unos límites que, por otra parte, son admirados por todos. Y, por fin hoy, Gigi Hadid se ha atrevido con un cambio de look que, lejos de ser arriesgado, prueba tanto que el flequillo largo estilo cortina queda bien a todas como que es un estilo de tendencia perfecto para las que quieran probar cosas nuevas sin arriesgarse demasiado. Prepárate porque estás a punto de pedir cita en tu peluquería de confianza.

Las claves del felquillo cortina que gusta a todas

Aunque cortarse el flequillo estilo recto es una decisión a meditar con tranquilidad, determinando si es adecuado o no según tu tipo de rostro, el de Gigi Hadid suele ser un acierto para casi todas. Esto se debe a que, aún siendo un cambio, no es tan radical pues es fácilmente rectificable si no se está convencida. Al fin y al cabo, se trata de un flequillo largo, defilado por los laterales, que se peina con la raya en medio y que añade un toque muy juvenil y original a cualquier tipo de melena, larga, corta o midi. Así lo lleva la modelo, tipo despeinado, a ambos lados del rostro y en sintonía con su larga y característica melena rubia. ¿Te atreves?