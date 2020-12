Romee Strijd muestra su cuerpo postparto y lanza un poderoso mensaje

El sorprendente baby boom de 2020 no deja de regalarnos titulares a diario. Tantas son las modelos e influencers embarazadas, o que ya han dado a luz, que a sus fans les debe de estar costando estar al día con tanta información. Hace poco que Emily Ratajkowski anuncio que esperaba a su primer hijo y Gigi Hadid ya hasta comparte fotos de la suya de vez en cuando. Sin embargo, la noticia más reciente viene de parte de la modelo Romee Strijd quien, ya con su hija recién nacida en casa, procura mantener a sus seguidores lo más informados posible. La última actualización está relacionada con su cuerpo postparto.

- Ya es oficial: Romee Strijd ha sido catalogada por sus fans como "la mamá más guapa" de todas

Romee Strijd muestra su cuerpo tras dar a luz y lanza un importante mensaje

Teniendo en cuenta que la modelo de Victoria's Secret siempre ha hecho partícipes a todos sus fans de los avances durante el embarazo, era de esperar que lo siguiera haciendo tras el parto. Romee Strijd desveló que iba a ser una niña, junto a su chico, con un momentazo superespecial, pero también mostraba la lencería premamá más sexy y la rutina de ejercicios que seguía para mantenerse en forma. En lo relativo al cuerpo postparto, la modelo también tiene algo que decir y ha respondido a sus seguidores con una foto en sus redes sociales y un mensaje de lo más poderoso.

- Emily Ratajkowski comparte una foto: ¿Será así su futuro bebé?

"He recibido algunos mensajes de gente preguntándome que si voy a contar cómo está pasando mi cuerpo el postparto. Pero definitivamente no lo voy a hacer porque estoy muy agradecida de que este cuerpo haya podido crear a un pequeño humano en su interior y de darme a mí todo lo que he necesitado en todo momento. Voy a darle todo el tiempo que necesite para recuperarse, no hay prisa", comentaba bajo esta foto en la que Romee mostraba su cuerpo tras dar a luz a su pequeña.