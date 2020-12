Incluso con mascarilla, tu maquillaje se mantendrá impecable con los consejos de una experta

Si bien nadie duda de la importancia de llevar mascarilla, tampoco se puede negar la influencia directa que tiene en la belleza. Además de llevarnos a modificar nuestro ritual de cuidados para que la piel no sufra el efecto del roce constante, ha cambiado las tendencias de belleza en pro del eyeliner y la mirada marcada. Incluso ha provocado que chicas que antes nunca salían a la calle sin maquillaje dejen de usarlo. Sin embargo, hay muchas razones para no renunciar a llevarlo puesto, aún con el uso de mascarilla, sobre todo si sigues los consejos de una experta como Sofia Schwarzkopf-Tilbury. A partir de ahora, gracias a los consejos de la maquilladora, recuperarás tus ganas de maquillarte cada mañana.

Maquillaje en tiempos de mascarilla: los consejos de una experta

Maquilladora de celebrities, creadora de contenido y sobrina de la gran Charlotte Tilbury, Sofia se encuentra en el mejor momento de su carrera. Sus redes sociales, siempre enfocadas al mundo del maquillaje, están más activas que nunca. A través de ellas, la maquilladora ofrece tutoriales, trucos, técnicas y lanzamientos a sus más de 250.000 seguidores. Por lo tanto, ¿quién mejor que ella para desvelarnos sus secretos a la hora de llevar mascarilla? Toma nota de lo que Sofia ha contado a FASHION y vuelve a maquillarte como siempre lo has hecho.

FASHION: Con toda esta situación, ¿Qué estilo de maquillaje es compabible con el uso de mascarillas?

Sofia Schwarzkopf-Tilbury: Las mascarillas se han convertido en parte de nuestra vida diaria pero no hay razón por la que no podamos seguir pasándonoslo bien con el maquillaje. Tenemos que centrarnos en lo positivo. Las mascarillas consiguen que los ojos sean los protagonistas del rostro, lo cual adoro. Así que últimamente he estado intentando que mis ojos parezcan más grandes, brillantes y más cautivadores usando productos como la nueva paleta de sombras Bejellewelled Eyes to Hypnotise de Charlotte Tilbury. Contiene cuatro increíbles looks de ojos inspirados en cristales y gemas y es muy fácil de usar.

La maquilladora recomienda escoger una de las cuatro gamas divididas en dicha paleta para conseguir un look ahumado poderoso pero fácil de conseguir. Además, Sofia aconseja recurrir a un lápiz de ojos negro y potente para la línea superior de las pestañas, de forma que aporte definición al conjunto. Por otro lado, con el objetivo de que el maquillaje no transifera a la mascarilla, ella recomienda el uso de un spray fijador, ya sea de acabado luminoso o mate en función de tus propias necesidades.

¿Labios pintados bajo la mascarilla? Sofia Schwarzkopft dice 'sí'

"Como toque final, siempre aplico mi labial favorito. Puede parecer una tontería llevar los labios pintados con mascarilla pero yo lo llevo por mí. Cuando aplico tonos como Glowin Jen, Wlak of No Shame o Pillow Talk, me siento segura, guapa y preparada para cualquier cosa", comenta. "Sé lo difícil que está siendo esto para muchos de nosotros, por lo que un poco de maquillaje con confianza marca la diferencia".

FASHION: ¿Dirías que el maquillaje de ojos le está ganando terreno a delineadores de labios, barras y glosses?

Sofia Schwarzkopf-Tilbury: Ahora mismo creo que sí estamos dedicándole más tiempo a los ojos, ya sea con una increíble máscara de pestañas voluminizadora, como la Pillow Talk Push Up Lashes, o con sombras brillantes [...] Yo, personalmente, estoy apostando últimamente más por glosses para los labios esta temporada. El seco clima de invierno implica que necesite una fórmula cómoda, como los Collagen Lip Baths, infusiondos con ácido hialurónico y que se sienten como seda sobre tus labios.

FASHION: Entonces, teniendo en cuenta que todo el protagonismo se lo llevan los ojos, ¿eyeliner potente o looks con sombras de ojos?

Sofia Schwarzkopf-Tilbury: ¡¡Esa es una pregunta muy difícil!! Yo llevo la paleta de sombras Pillow Talk Luxury Palette con un eyeliner casi todos los días. Las sombras son un sueño romántico, a base de tonos rosas, que encajan con todo el mundo. Y el eyeliner consigue que tus ojos tengan ese toque especial. Uno de los mejores consejos que me ha dado Charlotte ha sido la forma en la que aplicar el delineado perfecto, para hacer que los ojos parezcan mucho más felinos. Es muy raro que salga de casa sin él.

Si has tomado buena nota de todos los consejos de Sofia, ahora es el momento de descubrir a qué productos de maquillaje se refiere y, quizás, incluirlos en la carta a los Reyes Magos. Porque no, como ella misma dice, la mascarilla no puede impedirte que sigas divirtiéndote con el maquillaje.