Kylie Jenner se inspira en una princesa Disney para su último cambio de look

Si estás buscando inspiración para tu gran cambio de look, tan solo tienes que hacerte un recorrido por el largo historial de las hermanas más famosas de la televisión. Prácticamente todas las protagonistas de Keeping Up With The Kardashians, exceptuando a Kendall Jenner y Kourtney Kardashian, se han sometido a diversos cambios que implicaban los tintes de pelo más originales. Especialmente, Kim Kardashian y Kylie Jenner. De hecho, esta última, la menor y más popular de las hermanas, es la más propensa a ello. Si hace unos días lucía un rubio oscuro de lo más natural, ahora ha vuelto a cambiar. Pista: su inspiración viene directamente desde una de tus películas de Disney favoritas.

Kylie Jenner se pasa al pelirrojo tipo 'vino tinto' que recuerda a 'La Sirenita'

"Me teñí el pelo por primera vez cuando tenía 16. Me lo puse azul y ni siquiera le pregunté a mi madre", escribía la empresaria en su blog en el año 2015. "Después de eso, me aficioné a cambiarme el pelo porque me hacía sentir una persona nueva. Me encanta sentirme diferente y amo salir de casa sabiendo que nadie me ha visto así antes". Dadas estas declaraciones, no es de extrañar que el año pasado Kylie Jenner se llegara a teñir hasta 7 veces. Y, por supuesto, tampoco es raro que acabe de abandonar su rubio oscuro más natural a favor de un pelirrojo estilo vino tinto que ya ha publicado en sus redes sociales.

Bajo la foto de su nuevo cambio de look, la propia Kylie Jenner relacionaba su cambio con la protagonista de La Sirenita, con la sarcástica pregunta "Ariel who?". La autoría de dicho color se la atribuyen cuatro de los grandes estilistas de Hollywood, Brandon Peach, Violeta Teriti, Jenn Lagron y Jesus Guerrero. Este último compartía su último trabajo con la frase "Parece que esta Navidad viene muy caliente", haciendo alusión al nuevo pelirrojo de Kylie Jenner.

Y es que si bien este sí es un tinte, muchas veces la pequeña del klan despista a sus seguidores con el uso de pelucas. Tal y como ella admitió en una entrevista, "son mucho más fáciles porque me encanta cambiar de look y así no estropeo tanto mi pelo". Algo que esta vez no le ha frenado para convertirse en La Sirenita con su famosa melena pelirroja.