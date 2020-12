Laura Escanes vuelve al 'gym' con el entrenamiento que tonifica todos los músculos a la vez

La mayoría de los entrenadores personales y expertos en fitness coinciden en que la clave para no desapuntarte del gimnasio consiste en encontrar una disciplina que realmente disfrutes. Como ideas, si lo tuyo son las sesiones caseras, puedes probar esta rutina centrada en reducir centímetros de cintura para la que solo necesitas una esterilla. Si por el contrario te encanta ir al gym y buscas una actividad nueva con la que ponerte en forma, prueba el barre, que combina yoga, ballet y pilates para conseguir un 'cuerpo de bailarina'. Cualquier cosa por incentivar la motivación. Esta es precisamente la meta que se ha propuesto Laura Escanes, quien, tras meses sin moverse, ha recuperado las ganas de hacer deporte gracias a un entreno sobre superficies inestables, el método con el que se tonifican todos los músculos de manera global.

"Estoy vestida de deporte desde las nueve de la mañana porque hoy he decidido que voy a entrenar y, para motivarme, me he vestido porque si no soy capaz de cancelar. Así que hoy, después de meses, vuelvo a entrenar", ha confesado Laura a todos sus seguidores con mucho sentido del humor. El truco de la influencer de ponerse rápidamente la ropa de gimnasio para combatir la pereza no es solo efectivo, los expertos nos contaban que elegir un conjunto idóneo para cada disciplina tiene el poder de multiplicar los efectos de las sesiones de fitness. En el caso de Laura, unas zapatillas de deporte, un top y unos leggings de tejido elástico y transpirable es lo único que necesita para superar la clase que tenía preparada Crys Dyaz, su entrenadora personal.

El nuevo entrenamiento (divertidísimo) de moda

Una plataforma inestable que se mueve de derecha a izquierda y de delante hacia atrás es la superficie sobre la que Escanes ha completado su primera rutina tras meses sin entrenar. Este método no es un desconocido entre modelos e influencers, pues Malena Costa también realizaba sentadillas sobre un cojín desestabilizador para reducir el daño en las articulaciones mientras se ejercitan los glúteos. O Ariadne Artiles, quien compartía en sus redes un entreno casero sobre una tabla de surf con la que se trabajan al máximo los músculos del core (zona abdominal y baja de la espalda).

En el caso de Laura, además de la plataforma inestable, también introduce en sus sentadillas un balón medicinal, la pelota que sujeta entre sus brazos que le ayuda a sostener mejor el equilibrio y, al mismo tiempo, trabajar también el tren superior. Y es que, al combinar la superficie desestabilizadora con este accesorio de fitness, obliga al cuerpo a mantenerse completamente en tensión durante toda la rutina, lo que consigue que se tonifiquen todos los grupos musculares de manera indirecta, potenciando su resistencia. Como curiosidad, ¿sabías que este es un ejercicio común entre futbolistas? La razón es que estos atletas profesionales deben aumentar la fuerza en las piernas y glúteos sin descuidar los brazos, la espalda, los pectorales, el abdomen...

Tras esta primera toma de contacto en la que también ha realizado subidas y bajadas cortas y rítmicas del balón medicinal con los brazos, planchas subida a la plataforma inestable o sentadillas de sumo, Escanes reconocía: "Ya estaba roja con solo 10 minutos de entreno 😂😂😂". La buena noticia es que, conforme los músculos se 'despierten' tras meses sin trabajar, las sesiones de fitness cada vez serán más llevaderas, los niveles de energía aumentarán y costará menos volver al gimnasio al día siguiente.