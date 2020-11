Kim Kardashian tiene un mensaje para todas las mujeres que buscan un cambio de look

Entre otras muchos ámbitos desde los que las hermanas Kardashian marcan tendencia, el de la belleza es, sin lugar a dudas, el más buscado. Ya sea en términos de maquillaje, cuidado facial, entrenamiento, alimentación y, por supuesto, en la categoría de pelo. Dicha dosis de inspiración viene protagonizada por los numerosos cambios de look a los que se someten. Entre Kim Kardashian y Kylie Jenner (la más apasionada de los experimentos capilares), sus fans tienen donde elegir. El último gran cambio viene por cortesía de la más famosas del Klan, que ha vuelto al corte de pelo que nunca pasa de moda, que favorece a todo el mundo y que aporta un aire sofisticado y elegante. Hablamos del nuevo corte bob de Kim Kardashian.

- Las hermanas Kardsahian-Jenner son las mayores fans del corte 'bob' y así lo llevan demostrando años

Kim Kardashian apuesta por el corte 'bob', el estilo socorrido que siempre es tendencia

Se trate o no de una peluca, lo cierto es que la reina del clan ha dejado atónitos -en el mejor de los sentidos- a 192 millones de seguidores. Como pasa habitualmente, Kim Kardashian ha vuelto a cambiar de look aunque, en este caso, ha recurrido a uno de sus grandes clásicos, el corte bob. Si bien la empresaria es más atrevida en cuanto a tintes (rosas, rubios platino, grises o castaños claros), lo cierto es que en términos de corte no sale de su zona de confort más que para lo necesario. Y, aunque a más de un fan le gustaría verla alguna vez con un corte pixi, Kim Kardashian ha vuelto al corte bob que, según los estilistas, sigue siendo una acertada opción y muy en tendencia.

- Nuevo 'drama estilístico' en la casa de las Kardashian, ¿adivinas quién se ha rapado el pelo?

Las claves del corte 'bob' de Kim Kardashian, explicadas por los peluqueros

"Los bobs llegan muy cortos, por debajo de las orejas", como el de Kim, según asegura el estilista Manuel Mon. Si bien el long bob es también una muy buena idea, en 2021 volverá a ser más drástico. "Es una tendencia en alza entre las mujeres elegantes y de todas las edades", comenta por otro lado Diana Daureo. "La clave es su capacidad para restar años, sumar estilo con poco esfuerzo y grandes dosis de estudiada naturalidad", añade. Pero, un momento, ¿Le queda bien el corte bob a todo el mundo? Alberto Sanguino, Director de Formación de Llongueras, contesta: "Es perfecto para cabellos normales o finos, de densidad media o poca, ya sean lisos o rizados". Por otra parte, el experto sugiere que favorece mucho más a mujerese con un óvalo facial tipo rectangular, triángulo o pera. A esto, añade que se trata de "un clásico que nunca muere o, lo que es lo mismo, el corte atemporal por excelencia. Ofrece muchas posibilidades", conclluye.